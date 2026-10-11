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A nova onda de protestos de jovens do movimento das 'baratas' na Índia em imagens

Movimento político satírico liderado pela Geração Z indiana voltou às ruas neste fim de semana para exigir a renúncia da principal autoridade eleitoral do país.

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 17:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 out 2026 às 17:35
Imagem BBC Brasil
Um manifestante grita palavras de ordem de dentro de uma viatura policial após ser detido durante protesto em Mumbai Crédito: Getty Images

Em uma nova onda de protestos na Índia, o movimento Partido do Povo Barata (CJP, na sigla em inglês para Cockroach Janta Party) levou milhares de jovens às ruas de Mumbai e Nova Déli neste fim de semana para pedir a renúncia da principal autoridade eleitoral do país.

O CJP é um movimento político satírico liderado pela Geração Z indiana que surgiu a partir de declarações feitas em maio pelo presidente do Supremo Tribunal da Índia, que usou o termo "barata" para descrever jovens desempregados que se dedicam ao jornalismo e ao ativismo.

Após a repercussão negativa dos comentários, o presidente da Corte disse que se referia apenas àqueles com "diplomas falsos e fraudulentos".

Na época, jovens vinham organizando manifestações para exigir reformas na educação e a renúncia do então ministro da Educação, o que acabou acontecendo em julho.

Desta vez, o CJP — que não está registrado como partido político na Índia — busca reformas eleitorais a poucos meses da realização de eleições estaduais consideradas cruciais para o país.

Os jovens também pedem a renúncia do Comissário-Chefe da Comissão Eleitoral, Gyanesh Kumar, sob alegações de manipulação das listas de eleitores — o que a Comissão Eleitoral rechaça.

Juntamente com partidos de oposição, eles afirmam que o processo de atualização da lista de eleitores é tendencioso — acusação negada tanto pela Comissão Eleitoral quanto pelo governo, que descreve a iniciativa como um esforço de rotina para remover eleitores falecidos, duplicados ou inelegíveis.

Milhares de agentes de segurança foram deslocados para os locais das manifestações e estradas foram bloqueadas por barricadas.

A imprensa local relata que 7.000 manifestantes foram detidos e liberados no sábado (10/10) e que outras centenas de detenções ocorreram no domingo (11/10).

Abhijeet Dipke, que deu início ao movimento em maio, e outros líderes foram detidos ao chegarem a Nova Déli no sábado e soltos na manhã de domingo por um tribunal de primeira instância "sob a condição de que não perturbem a ordem pública pelo período de um ano", segundo informou a polícia.

Em seus primeiros comentários após ser liberado, Dipke afirmou que "o CJP não recuará nem se deixará intimidar".

E publicou no X: "[Narendra] Modi, como primeiro-ministro, é uma vergonha para a Índia."

Veja, a seguir, algumas das cenas dos novos "protestos das baratas":

Imagem BBC Brasil
Polícia deteve Neha Bora, uma das figuras de destaque do protesto e presidente da associação da estudantes da Índia (AISA), durante uma manifestação em Déli no domingo Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Abhijeet Dipke, fundador do CJP, após ser liberado pela polícia. Ele e outros líderes de destaque do movimento foram retirados de um avião por agentes ao chegarem a Déli no sábado, mas foram liberados no dia seguinte Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Efetivos da Força de Ação Rápida, juntamente com policiais, foram mobilizados após o CJP anunciar a realização dos protestos Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Relatos da imprensa indicam que cerca de 7.000 pessoas foram detidas em Déli no sábado Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Muitos dos manifestantes tentaram escapar dos veículos policiais Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Manifestantes se posicionaram diante das viaturas policiais para impedir que levassem os detidos Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Muitos dos detidos continuaram gritando palavras de ordem das janelas das viaturas policiais Crédito: EPA
Imagem BBC Brasil
Um manifestante resiste à detenção pela polícia durante manifestação Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Um manifestante tenta impedir a polícia de deter outro manifestante Crédito: Reuters

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