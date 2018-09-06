Movimento no Aeroporto de Vitória cai 3%. Mas vai melhorar

Desde que foi inaugurado, em abril, o movimento de passageiros no Aeroporto de Vitória vem crescendo. Crédito: Reprodução TV Gazeta

Vitória é uma ilha, mas não está isolada dos problemas econômicos do país. O movimento de passageiros do aeroporto neste ano está 3% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a coluna apurou, o resultado negativo foi impactado pelo mês de janeiro, período de férias, que registrou 7% de queda no número de passageiros.

Aumentando

Mas o resultado deve ser positivo em 2018, na contramão da maioria dos aeroportos do país. É que a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, em abril, provocou um aumento na demanda, com a entrada em operação da Avianca e o aumento na frequência de voos de outras empresas. De lá pra cá, o crescimento tem sido, em média, de 6% ao mês.

O PT tem a resposta

A música que apresenta a “candidatura” de Lula presidente começa com “meu querido Brasil, o que fizeram com você?”. Os companheiros estão fazendo uma autocrítica?

Virou fã. De novo

Em dois anos, tudo mudou. Aborrecido por ter perdido a reeleição para vereador, Zezito Maio chegou a ficar “de mal” com PH”. Coisa do passado: o agora candidato a deputado estadual não cansa de elogiar o governador nos seus vídeos.

Tá ligada, EDP?

A EDP passou a aceitar o pagamento da conta de energia elétrica com o Pic Pay. Com a economia que isso vai gerar, bem que a concessionária poderia dar um descontozinho para os clientes que vão utilizar o meio de pagamento eletrônico, né?

O divã do Ivan

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), apresentou projeto que obriga a presença de psicólogos na rede municipal de ensino.

Nada acontece?

A página principal da Câmara de Cariacica está repleta de avisos de convites de sessões solenes e especiais realizadas no primeiro semestre.

Caça aos sarradores

Candidato a deputado federal, Gilsinho Lopes (PR) está propondo tornar crime inafiançável o molestamento (ele chama de “moléstia) sexual no transporte coletivo. “Não aos sarradores”, defende.

A moda pegou

A Câmara de Vitória começou a discutir o projeto do vereador Cléber Félix (PP) que proíbe o comércio de utilizar canudos de plástico.

Alô, candidatos a governador!

Vocês são contra ou a favor da abertura dos supermercados aos domingos?

MINIENTREVISTA

“O uso de defensivos ainda é necessário”

O Espírito Santo é conhecido por utilizar defensivos em larga escala, muitas vezes de forma inadequada. Mas o presidente do Idaf, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES, Júnior Abreu, garante que a fiscalização está atenta: “Em 2017, por exemplo, foram realizadas 2.551 ações de fiscalização, com 183 autuações”.

Estudo da USP aponta que o ES liderou o ranking de contaminação por agrotóxico na última década. O Idaf está falhando na fiscalização?

O Idaf realiza fiscalizações de forma sistemática em todo o Estado. Identificamos de forma recorrente a negligência dos usuários quanto ao uso dos equipamentos de proteção.

Não é possível uma agricultura de larga escala sem o uso de defensivos?

No momento, não. Entretanto, a indústria vem fazendo novas pesquisas e desenvolvendo produtos que oferecem baixo impacto ambiental e menores riscos para a saúde dos trabalhadores e consumidores.

O que o Estado está fazendo para facilitar o licenciamento de produtos da agricultura familiar?

Fizemos uma regulamentação específica para as agroindústrias de pequeno porte de produtos de origem animal. Produtores de queijo, embutidos, mel, entre outros, que tinham sua comercialização restrita aos municípios, já podem comercializar em todo o Estado.

O ES teve sua cobertura vegetal original quase dizimada. O que está sendo feito para impedir o desmatamento e repor as florestas no território capixaba?

O Idaf tem trabalhado forte em várias frentes. Mas dados do “Atlas da Mata Atlântica” demonstram que, de 2008 a 2015, houve um aumento de 27 mil hectares de mata nativa no Estado.

O Idaf está preparado para enfrentar os novos desafios no setor?