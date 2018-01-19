Motorista de ônibus dá carona para livrar jovem da violência

Ônibus da linha municipal de Vitória: gentileza com os passageiros. Crédito: Divulgação

A solidariedade existe. E também anda de ônibus. O motorista da linha 214 (Goiabeiras x Bento Ferreira) da Viação Tabuazeiro, por volta das 21h40 de quinta-feira, parou em frente à Praça do Papa. Havia duas pessoas no ponto: um homem, que entrou no coletivo, e uma moça, que ficou esperando outro ônibus. Ou melhor, ia ficar.

A cortesia

Preocupado com a violência naquela região, o condutor convidou a moça a entrar no ônibus. “Te levo aqui na frente até o ponto do Shopping Vitória, que tem mais movimento, e lá você pega o ônibus para o seu destino”, propôs o profissional. A mulher aceitou a gentileza e foi levada até o outro ponto, sem pagar.

A gentileza

Outros passageiros ouvidos pela coluna dizem que o motorista é muito conhecido pela sua gentileza. Às vezes, à noite, em locais perigosos, ele até para fora do ponto para proteger pessoas que descem do ônibus ou entram nele.

Marque a correta

O presidente Temer disse à PF que não autorizou Rocha Loures a receber dinheiro em seu nome. O que pode ter acontecido?

( ) Temer não tomou o remedinho contra esquecimento;

( ) Loures carregava mala com

R$ 500 mil como parte de um exercício prescrito pelo seu personal;

( ) Temer não é amigo de Loures, mas sim do irmão gêmeo dele;

( ) Era tudo ficção, cena de um filme de aventura;

( ) A Igreja só está esperando Temer morrer para proclamá-lo santo.

Fim da fumaça

A “Jamaica Capixaba” virou mesmo a Disneylândia. A Guarda Municipal de Vila Velha, em 15 dias, fez 300 abordagens no trecho da Praia da Costa preferido da turma da erva. A partir da 200ª abordagem, nenhuma droga mais foi encontrada.

O prefeito das traíras

O prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, foi o anfitrião de um jantar na quinta-feira para o senador licenciado Ricardo Ferraço e outros convidados. Barrigueira, como é mais conhecido, ofereceu traíras fritas, sua especialidade. E sem espinhas.

Vá na paz

Dom Célio Goulart, ex-bispo de Cachoeiro que morreu ontem em Minas, era conhecido pela extrema dedicação aos pobres e doentes. Simples nos hábitos e no trato pessoal, era fiel discípulo de S. Francisco de Assis.

Viva a concorrência!

Pioneiro no setor no Espírito Santo, o Uber está promovendo ações de marketing para exaltar o Estado. É bom mesmo porque a concorrência chegou e está dando trabalho.

Viva a liberdade!

Está no Arquivo Público do Estado um documento da Delegacia de Ordem Política e Social (Dops) relatando a ocorrência de escritos no banheiro do curso de Direito da Ufes. Ou seja, até os banheiros eram vigiados pela ditadura militar. E tem gente que sente saudade dessa época.

Serra x Vale

A prefeitura da Serra está cobrando da Vale R$ 3,5 milhões de IPTU pela área da Aert que fica no Bairro de Fátima. Segundo a prefeitura, os valores não são pagos desde 2011. A prefeitura acusa a mineradora também de dever outros quase R$ 2 milhões, entre débitos em dívida ativa e ajuizados, referentes a autos de infração por irregularidades em obras, como calçadas e muros.

Serra x Vale 2

Ouvida pela coluna, a Vale alega que por causa da disputa territorial entre Serra e Vitória sobre a qual dos municípios pertenceriam determinadas áreas de sua sede no ES – incluindo a Aert –, deposita anualmente, em juízo, o valor referente ao IPTU do Complexo de Tubarão. A empresa informa que não está inadimplente com a Prefeitura da Serra.

Tô nem aí

É cada vez mais comum motoristas sem o TAG passarem pela via exclusiva da Terceira Ponte. A Rodosol diz que, legalmente, não pode multar os infratores. E a unidade da Polícia de Trânsito na ponte, não faz nada?

Debate ideológico

A nota de abertura da coluna de ontem – “A direita vai invadir a Ufes” – provocou um grande debate no perfil do Gazeta Online no Face. “Será que a esquerda ‘democrática’ vai deixá-los falar?”, provocou um internauta. “MBL só queria saber de ganhar fama para colocar gente deles dentro do governo”, acusou outro.

Esquina dos acidentes

Em apenas oito dias, aconteceram três acidentes no cruzamento da Rua Ceará com Av. Hugo Musso, na Praia da Costa.

Alô, eleitor!