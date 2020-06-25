Comportamento do carro pode indicar problemas na suspensão

Problemas na suspensão podem diminuir a vida útil do veículo, além de comprometer o desempenho do carro. O desconforto ao passar por vias esburacadas sentido pelos passageiros também é sinal que o sistema precisa ser checado. Perda de estabilidade e dirigibilidade são outros indicadores que a suspensão não está adequada.
O sistema de suspensão é formado pelas molas, amortecedores, bandejas, barras estabilizadoras, entre outras peças. Sua função é diminuir os impactos da estrada nas rodas do carro e garantir a estabilidade do veículo.
Antônio José Amorim, gerente de pós vendas da Hyundai Prime Serra, explica que o sistema pode ser danificado com o tempo, principalmente os amortecedores, que tem vida útil limitada. Impactos frequentes de buracos nas vias e carros que carregam muito peso também podem ter a suspensão comprometida.
"Quem costuma andar só no asfalto tem menos prejuízo do que pessoas que circulam em ruas só com calçamento, como em algumas cidades do interior"
Amorim explica ainda que essas situações independem do tipo de suspensão. O princípio é um só, apesar das variações. O surgimento de problemas depende muito de diversos fatores.
Rogério Lopes Monteiro, gerente de serviços da Chevrolet CVC, revela os sinais que o automóvel dá quando há problemas no sistema.
"Sempre há algum ruído ou comportamento estranho. Um deles é o que a gente chama aqui na oficina de carro bobo. Isso significa que o veículo está instável e prejudica o desempenho, principalmente em curvas"
Rogério ressalta a importância que a revisão tem para a vida útil do automóvel. Se é um carro que a pessoa faz a manutenção regularmente, o motorista não costuma ter problemas na suspensão. É um item que é sempre revisado. No alinhamento e balanceamento do carro, a suspensão será checada, finaliza.