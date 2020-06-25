Comportamento do carro pode indicar problemas na suspensão

É preciso ficar atento aos ruídos para identificar se há algum problema no veículo Crédito: FaustFoto/Freepik

Problemas na suspensão podem diminuir a vida útil do veículo, além de comprometer o desempenho do carro. O desconforto ao passar por vias esburacadas sentido pelos passageiros também é sinal que o sistema precisa ser checado. Perda de estabilidade e dirigibilidade são outros indicadores que a suspensão não está adequada.

O sistema de suspensão é formado pelas molas, amortecedores, bandejas, barras estabilizadoras, entre outras peças. Sua função é diminuir os impactos da estrada nas rodas do carro e garantir a estabilidade do veículo.

Antônio José Amorim, gerente de pós vendas da Hyundai Prime Serra, explica que o sistema pode ser danificado com o tempo, principalmente os amortecedores, que tem vida útil limitada. Impactos frequentes de buracos nas vias e carros que carregam muito peso também podem ter a suspensão comprometida.

"Quem costuma andar só no asfalto tem menos prejuízo do que pessoas que circulam em ruas só com calçamento, como em algumas cidades do interior" Antônio José Amorim - Gerente de pós vendas da Hyundai Prime Serra

Amorim explica ainda que essas situações independem do tipo de suspensão. O princípio é um só, apesar das variações. O surgimento de problemas depende muito de diversos fatores.

Rogério Lopes Monteiro, gerente de serviços da Chevrolet CVC, revela os sinais que o automóvel dá quando há problemas no sistema.

"Sempre há algum ruído ou comportamento estranho. Um deles é o que a gente chama aqui na oficina de carro bobo. Isso significa que o veículo está instável e prejudica o desempenho, principalmente em curvas" Rogério Lopes Monteiro - Gerente de serviços da Chevrolet CVC