Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Comportamento do carro pode indicar problemas na suspensão
Fique atento!

Comportamento do carro pode indicar problemas na suspensão

Perda de estabilidade e ruídos são alguns sinais que partes do sistema não estão funcionando como deveriam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:35

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:35

É preciso ficar atento aos ruídos para identificar se há algum problema no veículo
É preciso ficar atento aos ruídos para identificar se há algum problema no veículo Crédito: FaustFoto/Freepik
Problemas na suspensão podem diminuir a vida útil do veículo, além de comprometer o desempenho do carro. O desconforto ao passar por vias esburacadas sentido pelos passageiros também é sinal que o sistema precisa ser checado. Perda de estabilidade e dirigibilidade são outros indicadores que a suspensão não está adequada.
O sistema de suspensão é formado pelas molas, amortecedores, bandejas, barras estabilizadoras, entre outras peças. Sua função é diminuir os impactos da estrada nas rodas do carro e garantir a estabilidade do veículo.
Antônio José Amorim, gerente de pós vendas da Hyundai Prime Serra, explica que o sistema pode ser danificado com o tempo, principalmente os amortecedores, que tem vida útil limitada. Impactos frequentes de buracos nas vias e carros que carregam muito peso também podem ter a suspensão comprometida. 
"Quem costuma andar só no asfalto tem menos prejuízo do que pessoas que circulam em ruas só com calçamento, como em algumas cidades do interior"
Antônio José Amorim - Gerente de pós vendas da Hyundai Prime Serra
Amorim explica ainda que essas situações independem do tipo de suspensão. O princípio é um só, apesar das variações. O surgimento de problemas depende muito de diversos fatores.
Rogério Lopes Monteiro, gerente de serviços da Chevrolet CVC, revela os sinais que o automóvel dá quando há problemas no sistema. 
"Sempre há algum ruído ou comportamento estranho. Um deles é o que a gente chama aqui na oficina de carro bobo. Isso significa que o veículo está instável e prejudica o desempenho, principalmente em curvas"
Rogério Lopes Monteiro - Gerente de serviços da Chevrolet CVC
Rogério ressalta a importância que a revisão tem para a vida útil do automóvel. Se é um carro que a pessoa faz a manutenção regularmente, o motorista não costuma ter problemas na suspensão. É um item que é sempre revisado. No alinhamento e balanceamento do carro, a suspensão será checada, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro
Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados