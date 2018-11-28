Morro do Moreno: Vila Velha deve aprender com erros do passado

Após anos de embates nas esferas administrativa e judiciária,. Embora as novas regras do Plano Diretor sirvam para regularizar uma situação presente, de atuais moradores e proprietários de terrenos, é essencial que a legislação não descuide dos impactos futuros que a ocupação da área pode acarretar. A população, principal beneficiária das trilhas, da fauna e da flora nativas, da água mineral e da vista da região deve permanecer alerta.