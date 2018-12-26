Moqueca capixaba servida nas alturas: e aí, você topa?

Verão sempre pede aquele peixinho na beira da praia, mas o que acha de experimentar nas alturas? Para quem está acostumado a saborear uma moqueca capixaba de frente para o mar, com os pés na areia, pode até se espantar com esse convite. Mas trata-se de uma experiência surpreendente e segura, entenda o porquê.

Localizado às margens da rodovia ES 164, o restaurante e cafeteria Fardim fica no Mirante Alto Formoso, na divisa entre Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, com mil metros de altitude, onde existe uma rampa de parapente e voo livre. Eles não têm litoral, mas servem a iguaria com uma paisagem de tirar o fôlego - considerada uma das mais bonitas da região. E pode ser contemplada da varanda ou no interior do estabelecimento, que é bem iluminado e possui decoração rústica.

28/12/2018 - Vista do restaurante Fardin, em Vargem Alta. Local oferece uma variedade no cardápio, com destaque para a moqueca Crédito: Fernando Madeira

A reportagem do Gazeta Online chegou bem a tempo do pôr do sol e, como mostram as imagens, o cenário por si só parece desejar um "bom apetite". Mas o cardápio está a altura: além de moquecas e frutos do mar, petiscos e porções completam o menu. Assim como cervejas artesanais, drinks e vinhos diversos.

A moqueca de cação com camarão foi preparada especialmente pelo chef Emerson Pessin, que está a frente do negócio há cinco anos, ao lado do sócio Rodrigo Fardim. Com acompanhamento de arroz e pirão, o prato serve duas ou quatro pessoas, no valores respectivos de R$ 93 e 154,00.

Durante o dia, às sextas, sábados, domingos e feriados, o espaço funciona como uma cafeteria. Nos mesmos dias da semana, porém, no horário do almoço e a noite, o restaurante fica aberto com possibilidade de música ao vivo.

AVENTURA

Agora, se você gosta mesmo de uma aventura, pode aproveitar o passeio para fazer um voo de parente. É preciso agendar a data com instrutores. De acordo com Alexandre Cunha, um dos responsáveis pela rampa, o voo custa R$ 200,00, com direito a imagens do voo. Ele informa ainda que a duração do voo/passeio depende da condição climática e que qualquer pessoa pode ter o prazer de desfrutar. No entanto, menores de idade necessitam de autorização.

DESCANSO

Depois de curtir o passeio de parapente, nada melhor que descansar. Que tal fazer isso num lugar lindo e bucólico? Saindo de Vitória, um pouco antes de chegar no centro de Vargem de Alta está a Pousada Refúgio Richimond. Ao chegar, o visitante é surpreendido com um belíssimo jardim tropical com desenhos no chão feitos com pedra branca.

28/12/2018 - Pousada Refúgio Richimond, em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira

Próximo ao jardim, outro atrativo inesperado: um bar, onde é possível consumir a cerveja artesanal “Refugiada”, assim como outras bebidas nacionais e importadas. No cardápio, petiscos variados, como sanduíche de ragu, polvo à galega e bolinho de bacalhau.

Por falar em comida, também existe o restaurante “Monjolo” no local, com vista para um grande lago com plantas flutuantes. Além de atender os hóspedes, fica aberto para o público aos sábados e domingos, com buffet e a la carte.

28/12/2018 - Pousada Refúgio Richimond, em Vargem Alta Crédito: Fernando Madeira

Destaque ainda para a piscina natural e aquecida, sauna e espaço aberto com hidromassagem. As acomodações são casinhas com dois pisos. Ideal para a realização de retiros e para quem busca um período de tranquilidade.

Restaurante e cafeteria Fardim

Endereço: Mirante - Rodovia ES 164, km 19, s/n - Alto Formoso, Vargem Alta

Mais informações: (28) 3036-8311

Rampa do Mirante Alto Formoso

Contato dos instrutores: (28) 99955-0157 (Samuel de Souza) e (28) 99885-3316 (Alexandre Cunha)

Pousada Refúgio Richimond

Endereço: Rodovia ES 375, Vargem Alta