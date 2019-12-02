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Renata Rasseli

Menina capixaba ganha concurso nacional de piano

Olívia Silveira Tebaldi, de 8 anos,  venceu concurso tocando Bach e Tchaikovsky, em São Paulo

Públicado em 

02 dez 2019 às 16:21
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Olívia Silveira Tebaldi Crédito: Divulgação
Uma capixabinha de 8 anos acaba de trazer um prêmio nacional e muita alegria para o Espírito Santo. Olívia Silveira Tebaldi é vencedora do concurso de piano Souza Lima, realizado em São Paulo, no último domingo. A menina conquistou a vitória tocando peças de Bach, Tchaikovsky e do brasileiro Francisco Mignone. Olívia estuda piano desde os cinco anos, e já venceu outros três concursos nacionais, no ano passado. Todos os integrantes da família dela tocam o instrumento: o pai, Glauber Tebaldi, físico médico; a mãe, Laura Ribeiro da Silveira, professora da Ufes; e a irmã Helena, de 9 anos.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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