Menina capixaba ganha concurso nacional de piano

Uma capixabinha de 8 anos acaba de trazer um prêmio nacional e muita alegria para o Espírito Santo. Olívia Silveira Tebaldi é vencedora do concurso de piano Souza Lima, realizado em São Paulo, no último domingo. A menina conquistou a vitória tocando peças de Bach, Tchaikovsky e do brasileiro Francisco Mignone. Olívia estuda piano desde os cinco anos, e já venceu outros três concursos nacionais, no ano passado. Todos os integrantes da família dela tocam o instrumento: o pai, Glauber Tebaldi, físico médico; a mãe, Laura Ribeiro da Silveira, professora da Ufes; e a irmã Helena, de 9 anos.