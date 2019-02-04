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NFL

Super Bowl movimenta milhões em comerciais e audiência. Veja os números

Anunciantes tiveram que pagar quase R$ 20 milhões para o anúncio. A final foi vista por mais de 100 milhões de americanos

Publicado em 

04 fev 2019 às 16:24

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 16:24

Em Atlanta, Tom Brady e cia. levaram o New England Patriots a mais um título da NFL com vitória por 13 a 3 sobre o Los Angeles Rams. Um dos eventos esportivos mais tradicionais e esperados do planeta, o Super Bowl é sinônimo de faturamento nas alturas.
A decisão norte-americana atraiu investidores capazes de pagar cifras milionárias por um único anúncio no no Super Bowl. A CBS, rede que transmitiu o Super Bowl 53, cobrou um recorde de US$ 5,25 milhões (quase R$ 20 milhões) por apenas 30 segundos de anúncio durante o jogo. Gigantes como Budweiser, Pepsi, Amazon, Microsoft, Mercedes-Benz e Hyundai estiveram entre os anunciantes.
O preço cobrado este ano teve uma leve subida em relação aos US$ 5,2 milhões (R$ 19 milhões) cobrados em 2018. Desde 2014, o custo para que as peças publicitárias sejam veiculadas durante o Super Bowl aumentou em US$ 1 milhão (R$ 4 milhões). Segundo a medidora de dados Nielsen Media Research, em uma década, o preço médio dos anúncios do megaevento dobrou de valor.
A estimativa é de que 100 milhões de americanos iriam acompanhar a decisão realizada em Atlanta e vencida pelo New England Patriots pela 6ª vez. O tradicional show do intervalo teve a apresentação de Marron 5, Travis Scott e Big Boi.
Confira algumas imagens do Super Bowl 53:

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