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Esportes Aquáticos

Regata Volta das Ilhas vai reunir cerca de 50 velejadores no mar capixaba

Competição da Classe Oceano acontece em 17 de outubro, com percurso entre Vitória e Vila Velha

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2026 às 14:27
Regata Volta das Ilhas reúne cerca de 50 velejadores no mar capixaba
Regata Volta das Ilhas reúne cerca de 50 velejadores no mar capixaba Cesar Sartório


O mar capixaba será cenário de mais um desafio da vela no próximo sábado, dia 17 de outubro, com a realização da Regata Volta das Ilhas, válida para a Classe Oceano. Destinada a velejadores de todo o Brasil, a competição tem expectativa de reunir 15 embarcações e aproximadamente 50 atletas, valorizando a relação do Espírito Santo com o esporte náutico.


A largada será na Praia de Camburi, na altura da Ilha do Socó. O percurso seguirá pela ponta do Farol de Santa Luzia e pelas praias da Costa, Beverly Hills e Itapuã, em Vila Velha, contornando a Ilha das Garças, em Itaparica. Na volta, as tripulações passarão pelo arquipélago dos Pacotes e pelo Pirulito, com chegada nas imediações do canal do Iate Clube do Espírito Santo. O trajeto exigirá estratégia, integração e habilidade das equipes.


Além da disputa esportiva, o evento é uma oportunidade de dar visibilidade às paisagens do litoral e ao potencial do turismo náutico capixaba.

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