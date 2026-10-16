Regata Volta das Ilhas vai reunir cerca de 50 velejadores no mar capixaba





O mar capixaba será cenário de mais um desafio da vela no próximo sábado, dia 17 de outubro, com a realização da Regata Volta das Ilhas, válida para a Classe Oceano. Destinada a velejadores de todo o Brasil, a competição tem expectativa de reunir 15 embarcações e aproximadamente 50 atletas, valorizando a relação do Espírito Santo com o esporte náutico.





A largada será na Praia de Camburi, na altura da Ilha do Socó. O percurso seguirá pela ponta do Farol de Santa Luzia e pelas praias da Costa, Beverly Hills e Itapuã, em Vila Velha, contornando a Ilha das Garças, em Itaparica. Na volta, as tripulações passarão pelo arquipélago dos Pacotes e pelo Pirulito, com chegada nas imediações do canal do Iate Clube do Espírito Santo. O trajeto exigirá estratégia, integração e habilidade das equipes.





Além da disputa esportiva, o evento é uma oportunidade de dar visibilidade às paisagens do litoral e ao potencial do turismo náutico capixaba.