AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Projeto “Transformando Vidas” usa o jiu-jítsu para abrir novos caminhos para crianças de Guarapari
Artes Marciais

Projeto “Transformando Vidas” usa o jiu-jítsu para abrir novos caminhos para crianças de Guarapari

Iniciativa começou no último sábado (17)

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2026 às 18:33
Projeto Transformando Vidas
Projeto Transformando Vidas Divulgação

 “A gente não quer perder mais crianças para a criminalidade.” É com esse propósito que André Vieira Medeiros, que é técnico de Controle, dá início ao projeto Transformando Vidas, uma iniciativa que aposta no esporte para criar novas oportunidades para crianças e adolescentes do bairro Lameirão, em Guarapari.


O projeto teve início no último sábado, com um Dia D que reuniu diversas ações voltadas aos moradores da comunidade. A partir de agora, crianças e adolescentes da rede pública municipal, com idades entre 8 e 16 anos, poderão participar de aulas gratuitas de jiu-jítsu, realizadas às segundas e quartas-feiras, às 18h30, na quadra de uma escola da região.


Nascido e criado no Lameirão, André conhece de perto a realidade das famílias e os desafios enfrentados pelas crianças do bairro. A convivência com a comunidade, o diálogo com os pais e a percepção da necessidade de ampliar as oportunidades para os jovens foram alguns dos fatores que motivaram a criação da iniciativa, que conta, neste início, com o apoio da Samarco, por meio de uma iniciativa da empresa voltada ao incentivo de projetos desenvolvidos por seus funcionários.

A proposta vai além do aprendizado de uma modalidade esportiva. O projeto busca oferecer às crianças uma atividade no contraturno escolar, criando uma rotina de convivência, disciplina e aprendizado, além de contribuir para mantê-las longe de situações de vulnerabilidade social e dos riscos associados à criminalidade.


Eu sou nascido e criado aqui e conheço praticamente todos os pais. Estou sempre envolvido com a comunidade, seja pela igreja, pela escola ou pela associação. É muito gratificante ver a felicidade dos pais e dos filhos com essa oportunidade”, conta André.


Os kimonos utilizados nas aulas foram obtidos por meio de doações, e a iniciativa já conseguiu 23 peças. A meta inicial é chegar a 40, número que permitirá atender a primeira turma prevista, de 30 a 40 crianças, com possibilidade de ampliar o alcance do projeto.


As aulas serão conduzidas por dois professores voluntários, que vão se revezar nos horários. Todo o trabalho é realizado de forma voluntária, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES registra 30 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026
Track&Field Run Series
Track&Field Run Series vai reunir 2 mil corredores em Vitória
Movimento Partiu Leitura tem como objetivo a partilha de livros em espaços públicos
Movimento incentiva troca de livros em espaços públicos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.