Projeto “Transformando Vidas” usa o jiu-jítsu para abrir novos caminhos para crianças de Guarapari

“ A gente não quer perder mais crianças para a criminalidade. ” É com esse propósito que André Vieira Medeiros, que é técnico de Controle, dá início ao projeto Transformando Vidas, uma iniciativa que aposta no esporte para criar novas oportunidades para crianças e adolescentes do bairro Lameirão, em Guarapari.





O projeto teve início no último sábado, com um Dia D que reuniu diversas ações voltadas aos moradores da comunidade. A partir de agora, crianças e adolescentes da rede pública municipal, com idades entre 8 e 16 anos, poderão participar de aulas gratuitas de jiu-jítsu, realizadas às segundas e quartas-feiras, às 18h30, na quadra de uma escola da região.





Nascido e criado no Lameirão, André conhece de perto a realidade das famílias e os desafios enfrentados pelas crianças do bairro. A convivência com a comunidade, o diálogo com os pais e a percepção da necessidade de ampliar as oportunidades para os jovens foram alguns dos fatores que motivaram a criação da iniciativa, que conta, neste início, com o apoio da Samarco, por meio de uma iniciativa da empresa voltada ao incentivo de projetos desenvolvidos por seus funcionários.

A proposta vai além do aprendizado de uma modalidade esportiva. O projeto busca oferecer às crianças uma atividade no contraturno escolar, criando uma rotina de convivência, disciplina e aprendizado, além de contribuir para mantê-las longe de situações de vulnerabilidade social e dos riscos associados à criminalidade.





“ Eu sou nascido e criado aqui e conheço praticamente todos os pais. Estou sempre envolvido com a comunidade, seja pela igreja, pela escola ou pela associação. É muito gratificante ver a felicidade dos pais e dos filhos com essa oportunidade”, conta André.





Os kimonos utilizados nas aulas foram obtidos por meio de doações, e a iniciativa já conseguiu 23 peças. A meta inicial é chegar a 40, número que permitirá atender a primeira turma prevista, de 30 a 40 crianças, com possibilidade de ampliar o alcance do projeto.



