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Itaguaí vence o Vasco na abertura de torneio criado para resgatar o protagonismo do Rio no futsal

Copa Liga Rio de Janeiro promoveu a sua primeira rodada no início desta semana...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 12:48

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:48

Crédito: Divulgação
Criada para resgatar o protagonismo do estado do Rio de Janeiro no cenário nacional do futsal, a Copa Liga Rio de Janeiro promoveu a sua primeira rodada no início desta semana, com destaque para a vitória do Itaguaí sobre o Vasco, por 4 a 3, em partida realizada em Itaguaí.
A competição conta com outras quatro equipes. Na abertura, o Olaria venceu o Fonseca por 5 a 2, em Niterói; e Afase e Magé empataram por 3 a 3 em partida disputada em Mauá. Os quatro melhores times se classificam para as semifinais, que terão confrontos de ida e volta. A final, agendada para 5/12, será em jogo único e em campo neutro.
Diretor executivo da Liga, Flávio Henrique Duarte destacou a importância do torneio para o fomento e desenvolvimento da modalidade no estado e exaltou a participação dos municípios no auxílio à organização.
- O apoio que as cidades vêm dando à Liga é de suma importância para colocar o Rio de Janeiro de volta à vitrine do futsal brasileiro. Municípios como Itaguaí e Magé, que estão interessados no desenvolvimento da modalidade, e outras cidades da Baixada, Costa Verde, Norte e Sul Fluminense vêm sendo fundamentais nesse processo - explica.
A ideia da entidade é que, a partir de 2022, sejam realizadas também competições de todas as categorias de base, para dar oportunidades aos jovens, descobrir novos talentos e tornar o futsal fluminense uma potência nacional e internacional, como era nas décadas passadas.

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