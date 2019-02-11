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Rio de Janeiro

Incêndio: Flamengo quer indenizar famílias "o mais rápido possível"

Nesta terça-feira (12), o Ninho do Urubu passará por vistoria e poderá ser interditado

Publicado em 

11 fev 2019 às 20:12

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 20:12

Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Flamengo assumiu "todas as suas responsabilidades" diante da tragédia que resultou na morte de dez garotos no CT do clube e se comprometeu a indenizar o mais rápido possível os familiares das vítimas. O acordo será costurado junto a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o que não significa que dirigentes do clube não possam ser responsabilizados criminalmente pelo incêndio. Nesta terça-feira (12), o Ninho do Urubu passará por vistoria e poderá ser interditado.
A definição foi feita em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (11) na sede do Ministério Público do Estado. "Falamos da nossa vontade de indenizar essas famílias o mais rápido possível", disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
De acordo com Eduardo Gussem, procurador-geral de Justiça do MP, "a presidência do Flamengo assumiu todas as suas responsabilidades em relação ao evento, se comprometeu a dar todo tipo de acolhimento às famílias e entregou à Defensoria Pública a condução dessa negociação com as famílias para um reparo imediato".
> Primo de zagueiro do Flamengo lamenta não ir ao sepultamento do atleta

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