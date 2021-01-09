Hugo Calderano e sua equipe ficam com o vice na Copa da Alemanha

Crédito: Divulgação/ITTF

O Ochsenhausen, time do brasileiro Hugo Calderano, ficou com o vice da Copa da Alemanha de tênis de mesa. Na terceira final consecutiva do clube (campeão em 2019 e vice em 2020), o time perdeu para o Borussia Düsseldorf, por 3 a 1, neste sábado. O Final Four, com os jogos das semifinais e a final da competição, foi todo neste fim de semana.

No primeiro confronto do Final Four, o Ochsenhausen derrotou o Schwalbe Bergneustadt, por 3 a 2. Calderano venceu o primeiro jogo, contra o espanhol Álvaro Robles, por 3 a 0 (11/8, 11/5 e 11/6). Já o norte-americano Kanak Jha perdeu para o alemão Beneditk Duda, por 3 a 2 (13/11, 6/11, 9/11 e 6/11), o que fez o duelo ficar empatado em 1 a 1.

O francês Simon Gauzy voltou a colocar o Ochsenhausen na frente, vencendo o austríaco Stefan Fegerl, por (11/5, 11/6 e 11/4). Calderano foi batido no quarto confronto, por Beneditk Duda, por 3 a 2 (3/11, 11/4, 11/13, 11/7 e 4/11). A equipe de Hugo venceu o confronto de duplas, com Gauzy e o polonês Samuel Kulczycki superando a parceria de Robles e Fegerl, por 3 a 0 (17/15, 11/5 e 11/8).

Repetição da final da Bundesliga 2017/2018

Na outra semifinal, o Borussia Düsseldorf bateu o ASV Grünwettersbach, por 3 a 1. Assim, Ochsenhausen e Borussia Düsseldorf voltariam a decidir um título nacional, só que agora a Copa da Alemanha. Em 2018, o Ochsenhausen ficou com o vice-campeonato da Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa, quando os adversários conquistaram o pentacampeonato do torneio. No ano passado, a equipe de Calderano havia levado a melhor na semifinal da mesma Bundesliga.

No primeiro confronto da final, Calderano começou melhor que o sueco Kristian Karlsson, venceu os dois primeiros sets, mas permitiu a virada, por 3 a 2 (11/5, 11/5, 6/11, 7/11 e 4/11). Kanak Jha perdeu o jogo para o alemão Timo Boll, por 3 a 0 (8/11, 8/11 e 7/11). O francês Simon Gauzy manteve o Ochsenhausen vivo na decisão, ao bater o sueco Anton Källberg, por 3 a 2 (8/11, 11/4, 11/7, 9/11 e 12/10).

Assim, Calderano e Timo Boll, ex-número 1 do mundo, estavam novamente decidindo um confronto, a exemplo do que acontecera em 2018, quando o Ochsenhausen perdia por 2 a 1 a decisão da Bundesliga. Novamente, o time do brasileiro estava em desvantagem. E ele perdeu os dois primeiros sets para o alemão (5/11 e 10/12), que esteve muito próximo de fechar o confronto, empatado em 10 a 10 no terceiro set, da mesma forma que na decisão de dois anos atrás. Desta vez, o brasileiro conseguiu vencer por 12 a 10, mas no set seguinte caiu para o alemão, por 12 a 10.