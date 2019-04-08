Ginasta quebra as duas pernas em competição e dá adeus à carreira

Uma cena impressionante que rendeu a aposentadoria precoce da ginasta americana Samantha Cerio, de 22 anos. A atleta quebrou as duas pernas após uma acrobacia durante a disputa do Campeonato Universitário de Ginástica Artística dos Estados Unidos (NCAA), em Baton Rouge, na sexta-feira (5).

A jovem, que é estudante de engenharia da Universidade de Auburn, anunciou sua aposentadoria após dois dias do triste incidente. Ela se dedicava aos tablados desde os quatro anos de idade.

“Sexta à noite foi a minha última noite como ginasta. Depois de 18 anos, eu estou pendurando meus maiôs e deixando a ginástica para trás. Eu não poderia estar mais orgulhosa da pessoa que a ginástica me fez. O esporte me ensinou o trabalho árduo, humildade, integridade e dedicação, só para citar alguns exemplos. Ele me deu desafios e bloqueios de estradas que eu nunca imaginei que testariam quem eu sou como pessoa. Pode não ter terminado como planejei, mas nada acontece como planejado”, escreveu em sua página na rede social.