Ex-NBA, Leandrinho promove leilão para auxiliar comunidades carentes

Um dos grandes nomes do basquete brasileiro, o ex-NBA Leandrinho lançou, nesta sexta-feira, um leilão beneficente para reverter os valores em doações de alimentos e auxiliar no desenvolvimento de comunidades carentes, em São Paulo (SP). A ação faz parte do projeto "Pedala Leandrinho", em que o atleta vai pedalar 274 quilômetros rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O leilão contará com itens exclusivos e estará disponível até o dia 13 de julho, por meio do site semexe.com/leiloes/. Entre os itens especiais, estão uma camisa da Seleção Brasileira de Basquete autografada, uma jersey de Henrique Avancini (campeão mundial de ciclismo e segundo no ranking mundial da UCI na modalidade Cross-Country olímpico) e acessórios da marca Shimano. - É uma ação que tem um simbolismo muito forte para mim. Vou ter a oportunidade de pensar em muita coisa, além é claro, de poder ajudar pessoas e chamar atenção para causas tão importantes: tem gente precisando do básico, de comida na mesa - comentou Leandrinho, que jogou o último NBB pelo Minas Basquete. Os interessados podem participar do leilão pelo link semexe.com/leiloes/, que terá a parceria da semexe, marketplace especializado em produtos e acessórios, novos e usados, para os amantes do ciclismo. A partir dos valores simbólicos no site, os participantes podem fazer lances, que variam de R$20 em R$20. O leilão ficará aberto até 20h00 de 13 de julho. - Uma honra podermos ajudar, de alguma forma, dois atletas consagrados e admirados a levantar recursos para uma causa tão nobre. Os itens doados são realmente incríveis, e o projeto é uma grande inspiração para todos - afirmou Rafael Papa, um dos fundadores da semexe. O projeto "Pedala Leandrinho" desafiará o atleta de basquete a percorrer 274 quilômetros, de Jundiaí (SP) até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, durante três dias. As pedaladas iniciais começam nesta sexta-feira e vão até domingo. Contudo, o leilão ficará no ar por mais oito dias. Toda a ação será transmitida ao vivo, por meio do Youtube e Instagram do atleta.