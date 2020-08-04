Escolinha de Triathlon realiza curso de capacitação para professores

Crédito: Rafael Pereira

A Escolinha de Triathlon Formando Campeões realizará um curso de capacitação para treinadores, entre os dias 4 e 21 deste mês. O curso contará com o idealizador e padrinho do projeto, Juraci Moreira, triatleta com participação em três Olimpíadas. O objetivo é preparar os novos núcleos da Escolinha e aprimorar os antigos, deixando tudo pronto para o retorno às atividades presenciais.

Além de Juraci Moreira, também participarão o coordenador do projeto, Ricardo Júnior Cardoso, os professores Ronaldo Mateus, Fábio Marturano, Jéssica Rodrigues, Rodolfo Desinho, Carlos Oliveira e Hélcio Kricky, e o bombeiro Carlos Ernesto Borges de Macedo.

- O curso é de suma importância, pois estabelecerá uma melhor qualidade e padronização nos núcleos para todos os alunos. Essa capacitação é um novo avanço no nosso projeto, em busca da excelência - destaca o coordenador Ricardo Júnior Cardoso.

No programa do curso estão desde a história e regras do triathlon, passando pelas práticas próprias de cada modalidade, até aspectos pedagógicos, como postura e segurança no ambiente de trabalho, regras e disciplina, organização e socialização dos alunos. A capacitação ainda abordará técnicas de primeiros socorros.

-Serão semanas de capacitação, reflexão e muito aprendizado com a equipe. Um momento em que cada professor poderá passar sua experiência e conhecimento prático e teórico, com o intuito de melhorar sempre - diz Ricardo Júnior Cardoso.

A Escolinha de Triathlon completou 5 anos de existência neste ano. Atualmente, atende 320 alunos da rede pública de ensino no total, sendo 80 alunos no Colégio da Polícia Militar do Paraná, e outros 240 nos núcleos Boqueirão, CIC, Osvaldo Cruz, Boa Vista, Santa Felicidade e Cajuru, em espaços esportivos mantidos pela Prefeitura de Curitiba, visando inseri-los em um dos esportes ao ar livre que mais vem se popularizando nos últimos tempos. As crianças contam com todos os equipamentos necessários e são treinadas por especialistas na modalidade.