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Corrida de rua

Corrida da Cidadania terá provas de 5 km e 10 km em Vitória; inscrições começam nesta quarta (14)

Segunda edição do evento será realizada em 8 de novembro, com largada em frente à Assembleia Legislativa

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 14:10
Corrida da cidadania
Corrida da cidadania ALES

 A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, no próximo dia 8 de novembro, a segunda edição da Corrida da Cidadania, em Vitória. A competição terá percursos de 5 km e 10 km, com largada às 6h, na Avenida Américo Buaiz, em frente à sede do Legislativo estadual.


As inscrições começam nesta quarta-feira (14), para servidores da Assembleia, e serão abertas ao público em geral na quinta-feira (15). A prova é destinada a atletas profissionais, corredores amadores e servidores.


A primeira edição reuniu mais de 2.000 participantes e teve as inscrições esgotadas rapidamente. Para este ano, a organização mantém a proposta de integrar esporte, saúde e participação da população nas atividades promovidas pela Assembleia.


Os participantes poderão disputar duas distâncias, de 5 km e 10 km, em um trajeto que passa por vias da região da Enseada do Suá e da Praia do Canto. A largada será na Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa. O percurso segue em direção à Praia do Canto, até a região do McDonald’s, e retorna pela sede do Legislativo em direção ao Palácio do Café. Na sequência, passa pelos fundos do Shopping Vitória e segue até a Ilha do Boi, com chegada ao ponto inicial.


A prova de 10 km terá percurso de ida e volta, enquanto a de 5 km será disputada somente no trajeto de ida. A competição contará com duas categorias: geral e atletas com deficiência. Todos os participantes receberão medalhas, e os três primeiros colocados das disputas masculina e feminina serão premiados com troféus.


 A retirada dos kits será realizada na sede da Assembleia Legislativa, mediante a entrega de um pacote de fraldas geriátricas, que serão destinadas a uma instituição sem fins lucrativos. Os participantes poderão retirar o material no dia 6 de novembro, das 10h às 18h, ou no dia 7, das 10h às 13h.

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