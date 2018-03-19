Com presença de R10, Neymara Carvalho vence Jogos Cariocas de Verão

Pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho levantou mais um troféu em sua vitoriosa carreira. Neste domingo (18), na Praia da Barra da Tijuca, no Rio, a capixaba de 41 anos conquistou o título da modalidade na edição 2018 do Oi Jogos Cariocas de Verão. A vitória, porém, foi sofrida. O tempo todo atrás das adversárias, Neymara garantiu o troféu na última onda ao somar 12.90 pontos, superando Nicolle Calheiros (12.76), Maria Viana (12.24) e Maria Helena Alves (8.74).

Campeonato é assim, você precisa acreditar até o último segundo. Essa carreira linda e longa que eu tenho me faz ter paciência para esperar. Em todo momento eu acreditei, esperei a onda. É sempre bom ganhar assim pois você vê a vibração da torcida. A Barra da Tijuca tem uma história linda na minha vida, já fiz final de Mundial. É sempre bom competir aqui, ainda mais num evento mágico como esse, que reúne vários esportes, afirmou Neymara.

No bodyboard masculino, o título ficou com Socrates Santana, de 19 anos. Na final, ele somou 14.66 pontos, derrotando Francirley Ferreira (11.83), Israel Eduardo (10.16) e João Luiz Zik (9.77). É sempre um privilégio competir num campeonato como esse, com excelente estrutura. É inesquecível, minha primeira conquista como profissional. Estou muito emocionado, agradeço a todos que me ajudam. É seguir focado nas próximas competições, disse Socrates.

No surf masculino, categoria local hero,a vitória ficou com Marcelo Trekinho. No surf feminino, mesma categoria, a ganhadora foi Kayane Reis. E no surf master, o veterano Victor Ribas não deu chance para os adversários.