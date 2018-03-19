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Bodyboard

Com presença de R10, Neymara Carvalho vence Jogos Cariocas de Verão

O tempo todo atrás das adversárias, a bodyboarder capixaba garantiu o troféu na última onda, na Praia da Barra, no Rio

Publicado em 19 de Março de 2018 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 14:53
Pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho levantou mais um troféu em sua vitoriosa carreira. Neste domingo (18), na Praia da Barra da Tijuca, no Rio, a capixaba de 41 anos conquistou o título da modalidade na edição 2018 do Oi Jogos Cariocas de Verão. A vitória, porém, foi sofrida. O tempo todo atrás das adversárias, Neymara garantiu o troféu na última onda ao somar 12.90 pontos, superando Nicolle Calheiros (12.76), Maria Viana (12.24) e Maria Helena Alves (8.74).
Campeonato é assim, você precisa acreditar até o último segundo. Essa carreira linda e longa que eu tenho me faz ter paciência para esperar. Em todo momento eu acreditei, esperei a onda. É sempre bom ganhar assim pois você vê a vibração da torcida. A Barra da Tijuca tem uma história linda na minha vida, já fiz final de Mundial. É sempre bom competir aqui, ainda mais num evento mágico como esse, que reúne vários esportes, afirmou Neymara.
No bodyboard masculino, o título ficou com Socrates Santana, de 19 anos. Na final, ele somou 14.66 pontos, derrotando Francirley Ferreira (11.83), Israel Eduardo (10.16) e João Luiz Zik (9.77). É sempre um privilégio competir num campeonato como esse, com excelente estrutura. É inesquecível, minha primeira conquista como profissional. Estou muito emocionado, agradeço a todos que me ajudam. É seguir focado nas próximas competições, disse Socrates.
No surf masculino, categoria local hero,a vitória ficou com Marcelo Trekinho. No surf feminino, mesma categoria, a ganhadora foi Kayane Reis. E no surf master, o veterano Victor Ribas não deu chance para os adversários.
Além do bodyboard e do surf, o Oi Jogos Cariocas de Verão teve neste domingo outras grandes atrações. Na Praça Duó, foi realizada a final do Oi STU QS Street, com vitórias de Leticia Bufoni e Lucas Rabelo. No futevôlei, uma presença ilustra na torcida: o campeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho, marcou presença e foi muito assediado pelos torcedores na praia. Também foram realizadas disputas de biathlon, vôlei de praia, beach tênis e basquete 3x3.

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