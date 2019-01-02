  • Atleta de kitesurfe se choca com tubarão em treino na República Dominicana
Susto!

Atleta de kitesurfe se choca com tubarão em treino na República Dominicana

Alex Soto estava em alta velocidade quando ocorreu o choque com o animal

02 jan 2019 às 17:02

As festas de final de ano foram marcadas por um acidente bem perigoso na vida do atleta dominicano Alex Soto. O kitesurfista colidiu com um tubarão em alta velocidade durante os treinos para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, na última quinta-feira. O "encontro" ocorreu nas águas de Cabarete, na República Dominicana. O atleta perdeu o equilíbrio com o choque e caiu na água. 
Nas redes sociais, Soto se manifestou sobre o ocorrido, explicando que na verdade, ele estava invadindo o habitat natural do animal. O kitesurfista descreveu o ocorrido como "meu pequeno trágico acidente". O vídeo que acompanha, capturado por uma câmera acoplada à pipa de Soto, mostra brevemente o tubarão nadando no caminho do atleta que vira repentinamente com o impacto.
Apesar do susto, Alex não sofreu ferimentos após chocar-se com o tubarão Crédito: Reprodução/Instagram
O atleta estava treinando para o Pan de 2019, em julho, no Peru. Não fica claro no vídeo se o tubarão, que foi atingido com a parte de alumínio do kiteboard, ficou ferido. Mas Soto disse ao site Perth Now que seu kite ficou muito danificado. Em outra postagem nas redes sociais, Alex deseja que seu ano novo seja melhor do que 2018, além de brincar ao pedir por "menos tubarões" em sua vida.

