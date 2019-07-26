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Vila Velha

Anchieta e Vila Velha e fazem a final do Estadual de Futebol de Areia

Nas semifinais, Anchieta venceu Vitória nos pênaltis após 3 a 3 no tempo normal, enquanto Vila Velha goleou Marechal Floriano por 4 a 1

Publicado em 

26 jul 2019 às 14:33

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 14:33

Vai ter Anchieta e Vila Velha na decisão do 20º Campeonato Capixaba de Futebol de Areia. Na noite desta quinta-feira (25), na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha, os rivais levaram a melhor sobre Vitória e Marechal Floriano, respectivamente, e vão se encontrar na final do torneio.
Anchieta x Vitória, pelo Campeonato Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação
A decisão e o confronto de terceiro lugar vão acontecer no próximo domingo (28), a partir das 9 horas. Vitória e Marechal disputam o bronze. Depois, às 11h, Anchieta e Vila Velha entram em quadra valendo o título.
Semifinais
Anchieta 3 x 3 Vitória
Aos 4 minutos do primeiro período, o Vitória já havia aberto 1 a 0 no placar, com gol de Rodolpho. Somente na terceira etapa que Anchieta acordou e passou a assustar o time da capital. Aos 3, Brendo deixou tudo igual: 1 a 1.
> Definidas as semifinais do Estadual de Futebol de Areia
O Vitória voltou a ficar em vantagem após o goleiro Marcelão arriscar de longe e um montinho de areia enganar o arqueiro Gean: 2 a 1. Brendo, cobrando falta, mais uma vez empatou para Anchieta: 2 a 2.
No fim da etapa complementar, aos 11, Raphael e Erick marcaram mais um gol para cada seleção e o confronto terminou empatado em 3 a 3. Nos pênaltis, Erick fez o único gol do Vitória, enquanto Raphael e Paulo Vinicius cumpriram o dever de casa e colocar Anchieta na grande final.
Vila Velha 4 x 1 Marechal Floriano
O Vila Velha demostrou superioridade em toda a semifinal. No primeiro tempo, Estevão abriu o placar aos 4 minutos. O empate de Marechal veio dos pés de Ygo: 1 a 1.
Vila Velha x Marechal Floriano pelo Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação
Na segunda etapa, Digão e Léo ampliaram o marcador na sequência para o time canela-verde, aos 8 e aos 9. O gol que sacramentou a classificação de Vila Velha veio aos 2 minutos do terceiro período, novamente com Léo: 4 a 1.
> Anchieta e Vitória vencem e avançam no Estadual de Futebol de Areia
Estadual Feminino
Anchieta e Rio Branco farão a final do 20º Campeonato Estadual de Futebol de Areia no próximo domingo (28), às 10h, na Arena da Praia da Costa, em Vila Velha. Anchieta derrotou São Pedro por 5 a 4 na noite desta quinta-feira (25) e garantiu a façanha. No outro duelo das semifinais da categoria "feminino", o Rio Branco bateu Vila Velha por 4 a 2.
 

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