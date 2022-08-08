Alison 'Piu' é prata na Hungria e mostra versatilidade

Alison Santos recentemente se tornou campeão mundial de atletismo nos 400m com barreiras Crédito: Reuters/Folhapress

Alison 'Piu' dos Santos foi aprovado nesta segunda-feira (8) no evento que escalou como um teste para futuramente correr os 400m rasos. Competindo contra alguns dos melhores do mundo, e ainda cansado de ter disputado e vencido uma etapa da Diamond League no sábado, ele foi segundo colocado no Grand Prix da Hungria, disputado em Szekesfehervar.

Piu não costuma correr os 400m rasos, apenas a versão com barreiras, mas se arriscou na prova pela segunda vez na temporada. Na primeira, nos EUA, em abril ele fez o tempo de 44s54, assumindo o segundo lugar do ranking nacional de todos os tempos. Hoje, marcou 45s11, que é a segunda melhor apresentação de um brasileiro de 2015 para cá - perde só para a dele em abril.

Desacostumado com essa prova, Piu entrou na reta de chegada em primeiro lugar na Hungria, mas acabou perdendo velocidade e terminou em segundo, atrás do norte-americano Vernon Norwood, que fez 44s96. Com 45s11, Piu teria sido sexto colocado no Mundial de Atletismo, pouco atrás do também americano Champion Allison, que foi quarto no Mundial e sexto hoje. Em terceiro chegou Michael Cherry, sexto do ranking mundial.