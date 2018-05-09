"Lumbrigão" vai passar o Dia das Mães em casa

"Lumbrigão" foi condenado a 23 anos de prisão pela morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho Crédito: Gazeta Online

Que a lei penal brasileira é uma verdadeira mãe, muitos já sabem. Que o diga Odessi Martins da Silva Júnior, o “Lumbrigão”, que recebeu da Justiça autorização de saída temporária para passar o Dia das Mães em casa. Lumbrigão, que está no regime semi-aberto, foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003. O crime chocou o Estado na época.

Tem mais

Mas a bondade da legislação não beneficia apenas o assassino do magistrado. Outro criminoso que estará nas ruas é Sebastião Nilzo Venturini, o “Nilzo Bracinho”, envolvido com organização criminosa, queima de ônibus e vários outros crimes. Outros 1.329 presos no Estado terão direito à mesma saída no Dia das Mães . A “folga” começa hoje.

Viajou, choveu

Neucimar Viajando Fraga agora está numa feira de granitos em Atlanta, EUA.

Mel não é doce

Uma cachorra politicamente incorreta atacou uma senhorinha, na manhã de terça, no Parque Municipal Manolo Cabral, ao lado da sede da Petrobras. Parte das roupas da distinta senhora foi rasgada. O nome do cão? Mel.

Mel merece

Será que a Prefeitura de Vitória não vai fazer no parque um Pracão para Mel e seus companheiros estressados?

Parou por quê?

Ser oposição ao governo não é tarefa fácil na Assembleia Legislativa. Desde 2015, pelo menos 30 projetos apresentados pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB) permanecem parados nas Comissões Permanentes ou na Mesa Diretora da Casa.

Por que parou?

Dentre as propostas estão a que diminui o número de cargos comissionados; que dá mais transparência aos incentivos fiscais concedidos pelo governo; e que prevê maior rigor para abonar faltas dos deputados que não comparecem às sessões.

A Coruja voa

A nova diretoria da Unidos de Jucutuquara será apresentada domingo, às 19h, no Mercado São Sebastião.

Mourão na democracia

O general Mourão (aquele com cara de bravo) filiou-se ao PRTB e deve se lançar candidato a presidente. Melhor assim: sem intermediários e participando do jogo democrático.

Trump, o “jênio”

Trump rompeu o acordo nuclear com o Irã. O regime dos aiatolás, agora, está livre para produzir a temível bomba atômica.

A causa é nobre

Além da boa música, a sétima edição do Santa Jazz vai contribuir para a promoção social. Duas entidades, a Pestalozzi de Santa Teresa e o Circolo Trentino, vão receber 10% da arrecadação da bilheteria do festival, nos dias 25 a 27 de maio e 31 de maio a 2 de junho.

Carona do jazz

A organização do festival vai oferecer ao público o Santa Carona, serviço de vans gratuitas que vão sair dos hotéis e pousadas para os shows.

Viva a Itália!

Os vinhos que serão vendidos durante o Santa Jazz são todos italianos. Afinal, estamos falando de Santa Teresa, pedacinho charmoso da Itália no ES.

Tempos estranhos

Chuva intensa em maio, Gilmar Mendes votando contra Lula....

Agora vai. Vai?

O consórcio das empresas que vai duplicar os 7,2 km da BR-262 fez treinamento de capacitação dos funcionários que vão trabalhar nas obras.

Disputa na OAB

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, reuniu aliados ontem para lançar a candidatura de Ricardo Brum, seu secretário-geral, para concorrer na eleição da Ordem em novembro.

Sem desculpas

As maiores poluidoras do ES estão felizes da vida com a disparada do dólar. Deveriam agora investir mais em controle ambiental.





Alô, eleitor!

Trump é um Bolsonaro piorado ou Bolsonaro é um Trump melhorado?