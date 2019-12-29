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Recurso

Investimento na área esportiva no Estado chegou a pelo menos R$ 25 milhões

Que não seja uma onda que foi surfada pontualmente, mas que novos investimentos possam vir para impulsionar o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo

Públicado em 

29 dez 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade tem a melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Vitor Jubini
Para um Estado carente de grandes atrações na área esportiva, o Espírito Santo recebeu um investimento considerável em 2019. Pelo menos R$ 25 milhões foram anunciados pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) ao longo do ano: R$ 15 milhões para finalizar as obras do Estádio Kleber Andrade, R$ 6 milhões para a construção de um Centro de Excelência para atletas paralímpicos e R$ 4 milhões para programas esportivos. 
Parte desse investimento já deu retorno, como é o caso do Kleber Andrade. Neste ano, o estádio recebeu mais de 160 mil torcedores. Número alavancado pela Copa do Mundo Sub-17, evento que foi um sucesso em terras capixabas. Já o restante do recurso designado para o esporte local vai dar frutos nos próximos anos, quando o centro de treinamento paralímpico ficar pronto para receber atletas e competições.  Dentre os programas esportivos é importante destacar o Bolsa Atleta e o Compete, que oferecem recursos para que os atletas capixabas tenham chance de alcançar bons resultados. O dinheiro da bolsa é fundamental na preparação para as competições importantes.

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O fato é que depois de muito tempo deixado de lado, enfim abriram os olhos para uma área que necessita de recursos tanto como forma de lazer para a população, quanto para a formação de futuros campeões. Sem deixar de destacar é claro que eventos de grande porte ainda movimentam a economia e levam a imagem do Estado para o mundo. Que não seja uma onda que foi surfada pontualmente, mas que novos investimentos possam vir para impulsionar o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo. 
O capixaba é um apaixonado por esporte e já mostrou que sempre responde bem quando convocado a participar de grandes eventos. Entretanto, ainda sente falta de torcer por suas raízes nas principais competições do país. Afinal, no futebol não temos times na Série A do Campeonato Brasileiro, e no esporte olímpico não temos clubes em algumas das principais ligas do país como o Novo Basquete Brasil e Superliga de Vôlei, por exemplo. Sorte a nossa que temos bons talentos individuais em várias outras modalidades como atletismo, vôlei de praia, boxe, natação, ginástica rítmica e etc. 
Ainda há um longo caminho para fortalecer o esporte do Espírito Santo, mas 2019 mostrou que é possível.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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