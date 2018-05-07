Inquérito do MP apura duas denúncias contra ex-servidor das fake news

Evandro Figueiredo foi exonerado da Sesport após ter seu nome envolvido num caso de fake news na secretaria. Crédito: Gazeta Online

O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades praticadas pelo ex-servidor Evandro Figueiredo, por supostamente assediar moralmente funcionários que exercem cargos comissionados na Secretaria Estadual de Esportes. O MPES também vai apurar a denúncia de que Evandro, envolvido na operação da Polícia Federal contra as fake news, seria um servidor “fantasma”.

A exoneração

No dia 15 de março, Evandro foi exonerado pelo então secretário de Esportes, Roberto Carneiro, que atualmente comanda a Casa Civil do governador Hartung. Filiado ao PDT, o ex-servidor é acusado pela Polícia Federal de compartilhar, na Sesport, uma pesquisa eleitoral falsa que apontava Hartung na liderança da corrida para o Palácio Anchieta.

Prisão com amor

Uma militante e ex-candidata a vereadora pelo PT em Itaguaçu disse que queria fazer uma “visita íntima” a Lula em Curitiba, mas foi barrada pela Polícia Federal.

Prisão com amor 2

No vídeo que circula pelas redes sociais, a autointitulada namorada do ex-presidente afirma que vai providenciar uma ordem judicial para ficar mais pertinho do seu líder na cadeia.

Pagou e não levou

Leitor foi pagar os R$ 11 por meia hora de estacionamento no Aeroporto de Vitória, pediu a nota fiscal do serviço e o atendente disse que o documento só é enviado se for solicitado pelo e-mail. É assim mesmo, Arnaldo?

Transtorno

Nos últimos dias estão ocorrendo instabilidades no sistema de correspondentes bancários da Caixa e lotéricas. Algumas operações não estão sendo processadas, prejudicando os clientes.

O revolucionário do Noroeste

A comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia votava o projeto da deputada Luzia Toledo (MDB) que devolve, simbolicamente, os mandatos de deputados estaduais cassados durante o regime militar, quando Enivaldo dos Anjos (PSD) surpreendeu: “Voto tudo contra a ditadura militar nessa Casa”.

Lá e cá

Enivaldo foi do PDS e do PFL, antes de chegar ao PDT de Leonel Brizola, de quem diz ser fã de carteirinha. O que poucos sabem é que o primeiro partido a que Enivaldo se filiou na vida foi o antigo MDB, que fazia oposição ao regime militar.

Está viva

Leitora da coluna, de 70 anos, foi ao banco onde recebe sua pensão pedir informações sua “prova de vida”. A senhorinha tem seu RG há 50 anos, em ótimo estado de conservação, emitido em Minas Gerais, mas o banco quer uma prova mais “recente”.

Burocracia de morte

A leitora tem um problema de locomoção e não consegue se deslocar até Minas para fazer uma segunda via do documento. Se optar por fazer outro RG no ES, vai mudar seu número de identidade e tornar sua vida um inferno burocrático. Isso depois de 70 anos de idade.

A dúvida

Por que o número do RG original da pensionista não poderia ser aproveitado na segunda via no ES?

Tour da lama

Beto Pêgo, o novo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), conseguiu uma proeza em 2013: quando era secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, levou o então prefeito Rodney Miranda a um “passeio” de barco pelo poluído e fétido Canal da Costa.

A maior vítima

Baixo Guandu está há 11 meses sem registro de homicídio. O último assassinato chocante na região foi o do Rio Doce.

SOS Saúde

Os dois hospitais de São Gabriel da Palha estão fechados. São mais de 150 leitos sem utilização, um filé para os vendedores de ambulâncias. De acordo com líderes comunitários, são mais de 100 mil pessoas, da cidade e de municípios vizinhos, tendo que se deslocar para atendimento hospitalar em Colatina e Vitória.

O animador

João Coser esteve em Curitiba. O presidente estadual do PT comandou de um microfone, domingo, o “bom-dia, Lula!”

Alô, eleitor!