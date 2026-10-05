Quer renovar as energias da casa? Conheça 7 plantas associadas à proteção e à prosperidade

Como o próprio nome diz, a dinheiro-em-penca atrai dinheiro e prosperidade. “Verdinha, miúda e delicada, é de fácil plantio e fácil cultivo. É fundamental para a vitalidade da plantinha que o vaso possua um bom sistema para escoamento da água. O solo também precisa ser rico em matéria orgânica, uma vez que a dinheiro-em-penca aprecia solos férteis. O ideal é misturar na terra do plantio uma parte de húmus de minhoca. Ela gosta de um pouco de sol e, para aguar, faça o teste do dedo para checar a umidade do solo”, finaliza Renata Guastelli.