Ilha dos Franceses em terras capixabas, já ouviu falar?

Assim como a estação mais quente do ano, o Verão de Ponta a Ponta está volta. A primeira viagem deste ano foi para o município de Itapemirim. Em parceria com a Revista.AG, visitamos um local pouco falado que serve como um bom roteiro para as férias.

Próxima a outras três ilhas (Gambá, Meio e Cabritos), a Ilha dos Franceses, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, destaca-se pelas águas cristalinas e de temperatura agradável, propícias para um mergulho. O fenômeno acontece principalmente durante a manhã, quando o mar está mais calmo e a incidência da luz solar favorece a visibilidade.

O afastamento da costa também contribui para que isso ocorra. São cerca de quatro quilômetros de distância do litoral capixaba, de modo que a Ilha já pode ser avistada da orla de Piúma, cidade vizinha, dividindo espaço no horizonte com o famoso Monte Aghá.

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses: vista do monte Aghá a partir de Piúma Crédito: Fernando Madeira

No entanto, são das praias de Itaipava e Itaoca - distritos de Itapemirim - que o visual fica mais nítido e convidativo. Existe um conjunto de pedras na faixa de areia que separa essas praias, as duas principais da região. É nesse limite que algumas escunas ficam ancoradas para realizar o passeio de barco até a Ilha.

Os casais Natália Almeida e Mateus Bonicenha, Poliana Oliveira e Diego Bonicenha costumam passar as férias e a virada de ano no local, e claro, já deram um "tibum" na Ilha dos Franceses. Eles, que estavam na praia de Itaipava, recomendam o passeio. "Lá é muito bonito, a água é limpa e clara, vale a pena o mergulho", afirma a estudante Natália.

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses: casais entrevistados estavam na praia de Itaipava Crédito: Fernando Madeira

Os barcos saem da praia de Itaoca e os horários de saída disponíveis são às 9h e 11h, com funcionamento durante todos os dias até janeiro. A partir de fevereiro, as saídas acontecem somente nos finais de semana. O percurso de ida e volta dura cerca de 40 minutos a uma hora, dependendo da embarcação e da maré, e custa a partir de R$ 30 para adultos.

É um trajeto tranquilo, com chance de visualizar tartarugas e o peixe voador em ação. Ao chegar na Ilha, os turistas podem ficar à vontade para mergulhar e tirar fotos, só não é permitido desembarcar no território da ilhota devido ao monitoramento da Marinha. De lá, dá ainda para contemplar os monumentos a Frade e a Freira e o pico do Itabira.

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses Crédito: Fernando Madeira

Já quando a escuna contorna a Ilha do Francês, como também é conhecida, o farol se mostra mais imponente. Ele funciona e serve para impedir que barcos colidam à noite, sob manutenção da Marinha do Brasil. Logo abaixo dele está o "buraco do Judeu", uma fenda entre as pedras.

RENOVAR AS ENERGIAS COM BOA COMIDA

Reza a lenda que o local guarda riquezas e dá acesso ao continente. Histórias à parte, o passeio termina por volta da hora do almoço e o restaurante Recanto da Pedra é uma boa pedida para recarregar as energias, já que o local, além de restaurante, é uma pousada.

Localizado em Iriri (Anchieta), a 30 minutos de carro, o local fará você acreditar que ainda não saiu da praia, porém, com conforto. Afinal, o estabelecimento encontra-se em cima de uma pedra que fica dentro do mar.

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses: Pousada e Restaurante Recanto da Pedra, em Iriri Crédito: Fernando Madeira

Ao todo, são três ambientes para as refeições. Todos possuem vista privilegiada para o litoral e o barulho das ondas que mescla com o som ambiente. No cardápio, pratos para duas pessoas e individuais, como o salmão grelhado com arroz de brócolis e salada de legumes no vapor (R$ 47,90). Além de moquecas, frutos do mar, carnes e pizzas.

Destaque também para a entrada "Bolinho de peixe" (R$ 21,90) e para a sobremesa "Bananinha Recanto" (R$ 17,90), que são fatias de banana empanadas dentro de uma taça com doce de leite argentino. Para a estação mais quente do ano, a novidade está na cartela de drinks, feita recentemente pelo barman Izaque Marvila.

"Eu criei algumas bebidas que as pessoas poderão provar pela primeira vez a partir deste verão", revela, citando o "Caipgourmet" (R$ 19,90), com frutas vermelhas, e o "Tropical Villar" (R$ 24,90), que leva xarope de melancia, suco de laranja, vodka e licor azul (foto).

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses: Pousada e Restaurante Recanto da Pedra, em Iriri Crédito: Fernando Madeira

O local ainda possui hospedagem. Os quartos ficam no segundo e terceiro andar, com ar condicionado, frigobar, guarda roupa e varanda. A decoração é rústica, com abajures e mandalas de madeira na parede. O espaço pode ser reservado para eventos, como casamento e batizado.

1912/2018 - Destino Ilha dos Franceses: Pousada e Restaurante Recanto da Pedra, em Iriri Crédito: Fernando Madeira

À tarde, antes de retornar a Capital, vale a pena conferir de perto os balneários de Iriri, Ubú e Castelhanos, ambos em Anchieta, assim como o Parque Nacional José de Anchieta, que é um ponto turístico do município. Aproveite!

SERVIÇO

Ilha dos Franceses

Como chegar: O passeio é feito a partir da Praia de Itaoca (Av. Jones dos Santos Neves, Itaoca - Itapemirim/ES)

Passeio: de 26/12/2018 a 03/02/2019 com saída todos os dias. A partir de fevereiro, somente aos finais de semana e durante o carnaval. Saídas às 9h e 11h

Valor: R$ 30 (por adulto)

Contato: (28) 9902-7469 (Fátima - Leid’ana)

Pousada e restaurante Recanto da Pedra

Onde fica: Avenida Beira Mar - Praia Costa Azul - Iriri, Anchieta/ES

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos das 11h às 17h