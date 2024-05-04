Madonna no Rio: imprensa internacional ensina estrangeiros a assistir a show

Não são apenas os brasileiros que estão animados para o show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4).

A última apresentação da turnê "Celebration", que comemora os 40 anos de carreira da diva do pop, anima também estrangeiros. Por isso, a imprensa internacional repercutiu o encerramento e ensinou ao público de outros países a como assistir ao evento.

Os jornais americanos The Hollywood Reporter e Billboard dizem que é necessário baixar o aplicativo de streaming Globoplay, disponível para iPhone e Android, e criar uma conta. Outra alternativa é fazer uso da VPN, rede virtual privada que serve para navegar com uma localização geográfica distinta da original.

O JOGO VIROU! Billboard ensina passo a passo para que gringos assistam Madonna na Praia de Copacabana através do Globoplay com VPN. pic.twitter.com/Irw5CTyRNG — PAN (@forumpandlr) May 4, 2024

Como opção, as reportagens também afirmam ser possível sintonizar o sinal da televisão aos canais brasileiros por um serviço que permite assistir a canais de diversos países, com uma assinatura mensal ou por três dias grátis.