Madonna no Rio: imprensa internacional ensina estrangeiros a assistir a show

Não são apenas os brasileiros que estão animados para o show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4).
A última apresentação da turnê "Celebration", que comemora os 40 anos de carreira da diva do pop, anima também estrangeiros. Por isso, a imprensa internacional repercutiu o encerramento e ensinou ao público de outros países a como assistir ao evento.
Os jornais americanos The Hollywood Reporter e Billboard dizem que é necessário baixar o aplicativo de streaming Globoplay, disponível para iPhone e Android, e criar uma conta. Outra alternativa é fazer uso da VPN, rede virtual privada que serve para navegar com uma localização geográfica distinta da original.
Como opção, as reportagens também afirmam ser possível sintonizar o sinal da televisão aos canais brasileiros por um serviço que permite assistir a canais de diversos países, com uma assinatura mensal ou por três dias grátis.
As publicações também pedem que os usuários atentem-se ao fuso horário, já que a transmissão no Brasil tem início às 21h45. O show pode entrar para o ranking de maior público do mundo. A organização do evento estima que mais de 1,5 milhão assistam a apresentação na praia de Copacabana.