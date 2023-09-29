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Juíza do ES será assessora do ministro Barroso na presidência do STF

Publicado em
29 set 2023 às 17:43
Tricia Navarro
Trícia Navarro Xavier Cabral vai auxiliar a Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Crédito: Divulgação/TJES
A juíza do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) professora do Departamento de Direito da Ufes Trícia Navarro Xavier Cabral assumiu nesta sexta-feira (29), a função de juíza auxiliar no gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). A designação acontece um dia após a posse do novo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.
Navarro é professora da Ufes desde 2019 e esta é a segunda vez que ela exerce atribuições de juíza auxiliar em Brasília. Em 2020, a magistrada, então titular da 1ª Vara Cível de Vitória, foi designada auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
Tricia Navarro é graduada em Direito pela Universidade de Vila Velha (UVV), possui mestrado em Direito Processual Civil pela Ufes, doutorado em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-doutorado em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo (USP).
Além dela, também tomaram posse como juízes auxiliares da Presidência do STF a juíza Flávia Carvalho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o juiz federal Inezil Penna Jr., do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

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