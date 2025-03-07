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Inovação para dados

Startup do Fonte Hub aprimora análise de dados corporativos com software com IA integrada

Com inteligência artificial e automação, startup do hub de inovação da Rede Gazeta simplifica o acesso e análise de dados.
Leticia Fortaleza

Leticia Fortaleza

Publicado em 

07 mar 2025 às 15:32

Publicado em 07 de Março de 2025 às 15:32

PowerTuning
O software da PowerTuning, com inteligência artificial generativa, oferece insights instantâneos e simplifica a análise de dados corporativos Crédito: Fabrício Lima
A PowerTuning, startup residente do Fonte Hub, acaba de elevar o nível da análise de relatórios corporativos com a integração do Power Pilot ao Power Embedded. A novidade torna o acesso a dados mais intuitivo e eficiente, permitindo interações por meio de inteligência artificial generativa.
Lançado em outubro de 2023, o Power Embedded já vinha transformando a forma como empresas acessam relatórios do Power BI, oferecendo um portal personalizado sem a necessidade de licenças individuais, o que reduz custos em até 90%.
Agora, com o Power Pilot, os usuários podem obter insights instantâneos por meio de comandos em linguagem natural, seja dentro da plataforma ou até pelo WhatsApp, eliminando a complexidade na navegação de dados.
"“Queremos democratizar a análise de dados, tornando-a acessível para qualquer profissional, independentemente do conhecimento técnico”, destaca Fabrício Lima, CEO da PowerTuning."
Fabrício Lima - CEO da PowerTuning
Além da redução de custos, a solução ajuda empresas a superarem desafios como restrições no acesso a informações e dificuldades na personalização de relatórios. Com recursos avançados de segurança e auditoria, o sistema garante conformidade e proteção de dados corporativos.
Inserida no Fonte Hub, a PowerTuning aproveita o ecossistema inovador do espaço para seguir aprimorando o Power Embedded. As próximas atualizações incluirão novas opções de personalização, melhorias na auditoria e avanços nos processos de agendamento e envio de relatórios, consolidando a plataforma como uma referência em eficiência e acessibilidade na análise de dados empresariais.

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