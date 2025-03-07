Startup do Fonte Hub aprimora análise de dados corporativos com software com IA integrada

A PowerTuning, startup residente do Fonte Hub, acaba de elevar o nível da análise de relatórios corporativos com a integração do Power Pilot ao Power Embedded. A novidade torna o acesso a dados mais intuitivo e eficiente, permitindo interações por meio de inteligência artificial generativa.
Lançado em outubro de 2023, o Power Embedded já vinha transformando a forma como empresas acessam relatórios do Power BI, oferecendo um portal personalizado sem a necessidade de licenças individuais, o que reduz custos em até 90%.
Agora, com o Power Pilot, os usuários podem obter insights instantâneos por meio de comandos em linguagem natural, seja dentro da plataforma ou até pelo WhatsApp, eliminando a complexidade na navegação de dados.
"“Queremos democratizar a análise de dados, tornando-a acessível para qualquer profissional, independentemente do conhecimento técnico”, destaca Fabrício Lima, CEO da PowerTuning."
Além da redução de custos, a solução ajuda empresas a superarem desafios como restrições no acesso a informações e dificuldades na personalização de relatórios. Com recursos avançados de segurança e auditoria, o sistema garante conformidade e proteção de dados corporativos.
Inserida no Fonte Hub, a PowerTuning aproveita o ecossistema inovador do espaço para seguir aprimorando o Power Embedded. As próximas atualizações incluirão novas opções de personalização, melhorias na auditoria e avanços nos processos de agendamento e envio de relatórios, consolidando a plataforma como uma referência em eficiência e acessibilidade na análise de dados empresariais.