Startup do Fonte Hub aprimora análise de dados corporativos com software com IA integrada

O software da PowerTuning, com inteligência artificial generativa, oferece insights instantâneos e simplifica a análise de dados corporativos Crédito: Fabrício Lima

A PowerTuning, startup residente do Fonte Hub, acaba de elevar o nível da análise de relatórios corporativos com a integração do Power Pilot ao Power Embedded. A novidade torna o acesso a dados mais intuitivo e eficiente, permitindo interações por meio de inteligência artificial generativa.

Lançado em outubro de 2023, o Power Embedded já vinha transformando a forma como empresas acessam relatórios do Power BI, oferecendo um portal personalizado sem a necessidade de licenças individuais, o que reduz custos em até 90%.

Agora, com o Power Pilot, os usuários podem obter insights instantâneos por meio de comandos em linguagem natural, seja dentro da plataforma ou até pelo WhatsApp, eliminando a complexidade na navegação de dados.

"“Queremos democratizar a análise de dados, tornando-a acessível para qualquer profissional, independentemente do conhecimento técnico”, destaca Fabrício Lima, CEO da PowerTuning." Fabrício Lima - CEO da PowerTuning

Além da redução de custos, a solução ajuda empresas a superarem desafios como restrições no acesso a informações e dificuldades na personalização de relatórios. Com recursos avançados de segurança e auditoria, o sistema garante conformidade e proteção de dados corporativos.