  • Futebol
  • Vasco vence o Náutico e dorme na vice-liderança da Série B
Invicto

Vasco vence o Náutico e dorme na vice-liderança da Série B

Cruz-Maltino pode ser ultrapassado na tabela nesta quarta-feira (08) por Bahia ou Sport

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 21:41

Redação de A Gazeta

Vasco venceu o Náutico com boa dose de tranquilidade
Vasco venceu o Náutico por 3 a 2 no Arruda Crédito: Rafael Vieira/Agif
O Vasco conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira (07) por 3 a 2, diante do Náutico, no Estádio do Arruda. Este foi o primeiro triunfo fora de casa do Cruz-Maltino nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols vascaínos foram marcados por Figueiredo, Andrey e Nenê.
Com o resultado, a equipe chegou aos 21 pontos e assumiu o segundo lugar na tabela de classificação. O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será no domingo (12), diante do Cruzeiro, às 16h, no Maracanã. 

O JOGO

A primeira boa chegada do Vasco foi aos 2 minutos, com Gabriel Pec, que na disputa com o zagueiro adversário, ficou com o escanteio. Aos 7, Andrey e Figueiredo tabelaram pela direita e o camisa 15 tentou o passe na passagem de Getúlio, mas foi interceptado. Na sequência, Figueiredo recebeu lançamento e tentou o passe de primeira para o meio da área, mas a defesa afastou. Aos 24, boa triangulação de Andrey, Figueiredo e Nenê, que o camisa 10 cruzou e ganhou o escanteio. 
Aos 28, Figueiredo cobrou falta com violência e marcou um golaço para abrir o placar. Aos 43, Andrey roubou no campo de defesa, canetou o marcador e puxou o contra-ataque. Já no setor ofensivo, tabelou com Nenê e tocou com muita categoria para ampliar: Vasco 2 a 0. 
A segunda etapa começou com o Náutico tentando pressionar para diminuir o placar. Aos 23, após três tentativas, o Timbu diminuiu em chute de Jean Carlos. Aos 32,, Andrey deixou Figueiredo na cara do gol, o camisa 15 driblou o goleiro e rolou para Nenê conferir e fazer 3 a 1 para o Vasco. 
No fim, ainda deu tempo do Timbu fazer mais um com Thássio de pênalti, mas foi só: Vasco 3 a 2.

