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Série B

Vasco e Guarani fazem duelo intenso, mas sem gols diante de 33 mil em Manaus

Os manauaras que torcem pelo Gigante da Colina compareceram em peso, mas resultado foi decepcionante. Mesmo assim, Cruz-Maltino permanece no G-4

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 00:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2022 às 00:25
Vasco e Guarani empataram em Manaus
Vasco e Guarani empataram em Manaus Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG
Vasco tentou, mas não conseguiu emplacar sua terceira vitória seguida na Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (20), jogou com o Guarani na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), e empatou sem gols pela oitava rodada. O jogo foi intenso até os minutos finais, com direito a bola na trave do time paulista e grandes defesas dos goleiros. A partida teve mando do Guarani, porque seu estádio, o Brinco de Ouro, em Campinas, passa por reforma.
Com o empate, o Vasco segue como único invicto da Série B, agora com 14 pontos, dentro da zona de acesso (G-4), em terceiro. Entretanto, pode perder a posição para o Bahia, que tem 13 e ainda joga. O Guarani está há cinco jogos sem perder, mas com quatro empates seguidos. Com oito pontos, aparece em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento (Z-4).

O JOGO

Com apoio de mais de 33 mil torcedores, o Vasco se sentiu em casa, mas o Guarani também ficou à vontade. O começo do jogo foi muito movimentado e com entrega de ambas as partes, mas sem chances perigosas. O primeiro a assustar foi o Guarani com dois lances em sequência. Júlio César e Diogo Mateus chutaram de fora da área e exigiram defesas de Thiago Rodrigues.
Nos minutos seguintes, o Vasco também exerceu pressão e agitou ainda mais a torcida. A principal chegada carioca foi na bola área. Após cruzamento, a bola ficou com Andrey Santos, que chutou de primeira e levou muito perigo.
As chances mais perigosas, contudo, foram mesmo do Guarani. Dentro da área, Giovanni Augusto chutou e acertou a trave. No rebote, Ernando cabeceou, a bola desviou em Lucão do Break, mas Thiago Rodrigues voltou a salvar o Vasco.
A partida continuou bem disputada na etapa final, mas com menos chances. O Vasco foi o primeiro a chegar com perigo com Raniel, que cabeceou bem após cobrança de escanteio e levou perigo. O Guarani respondeu com Diogo Mateus, que pegou rebote de cruzamento dentro da área e acertou a rede pelo lado de fora.
As principais chegadas do segundo tempo ocorreram na parte final O Guarani teve falta perigosa, mas Giovanni Augusto mandou por cima. O Vasco respondeu com cabeçada de Raniel e também com Erick, que deu de costas na bola, e quase marcou, se não fosse grande defesa de Maurício Kozlinski. O Guarani ainda teve chegadas com Nicolas Careca e Ronald, mas o placar terminou mesmo zerado, apesar da intensidade dos dois times.
O Vasco é o primeiro a voltar a campo, pela nona rodada. Recebe o Brusque, na próxima quinta-feira, às 19h, em São Januário, no Rio (RJ). O Guarani joga só no sábado (28), às 19h, quando visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

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