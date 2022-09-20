Luis Suárez vai deixar o Nacional em novembro, garante presidente do clube

Luís Suarez retornou para o seu clube de formação ainda neste ano, mas esperava disputar a Copa Libertadores Crédito: Instagram/Divulgação

O atacante Luis Suárez tem data marcada para deixar o futebol uruguaio. E quem reforça esse discurso é o próprio presidente do Nacional, José Fuentes. Sob o argumento de "não gerar falsas expectativas", o dirigente falou que o grande astro internacional deixa o clube ao término do Campeonato Uruguaio, em novembro, pouco antes da Copa do Mundo.

"Termina o campeonato e Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Ele fez um grande esforço para vir e, a cada vez que me perguntam, digo para não gerar expectativas para o futuro. Sairá, e também já disse mais de uma vez que assim foi o combinado", afirmou Fuentesa um programa da TV uruguaia.

Jogador de fama internacional e que brilhou ao lado de Messi e Neymar no Barcelona, Suárez entrou nesta aventura de voltar a jogar em seu país natal em agosto. Foram dez jogos oficiais pelo Nacional com quatro bolas nas redes dos adversários.

Muito do discurso antecipado de José Fuentes está atrelado ao futuro previamente definido do jogador. Ele teria definido defender uma equipe nos Estados Unidos a partir de 2022.