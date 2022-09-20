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Luis Suárez vai deixar o Nacional em novembro, garante presidente do clube

José Fuentes afirmou que o contrato com o jogador se encerra pouco antes da Copa do Mundo, e que não será renovado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2022 às 16:48

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:48

Luís Suarez retornou para o seu clube de formação ainda neste ano, mas esperava disputar a Copa Libertadores
Luís Suarez retornou para o seu clube de formação ainda neste ano, mas esperava disputar a Copa Libertadores Crédito: Instagram/Divulgação
O atacante Luis Suárez tem data marcada para deixar o futebol uruguaio. E quem reforça esse discurso é o próprio presidente do Nacional, José Fuentes. Sob o argumento de "não gerar falsas expectativas", o dirigente falou que o grande astro internacional deixa o clube ao término do Campeonato Uruguaio, em novembro, pouco antes da Copa do Mundo.
"Termina o campeonato e Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Ele fez um grande esforço para vir e, a cada vez que me perguntam, digo para não gerar expectativas para o futuro. Sairá, e também já disse mais de uma vez que assim foi o combinado", afirmou Fuentesa um programa da TV uruguaia.
Jogador de fama internacional e que brilhou ao lado de Messi e Neymar no Barcelona, Suárez entrou nesta aventura de voltar a jogar em seu país natal em agosto. Foram dez jogos oficiais pelo Nacional com quatro bolas nas redes dos adversários.

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Muito do discurso antecipado de José Fuentes está atrelado ao futuro previamente definido do jogador. Ele teria definido defender uma equipe nos Estados Unidos a partir de 2022.
Já antes do acordo fechado com o Nacional, sua liberação estava prevista para o final deste ano para que ele possa disputar a Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos.

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