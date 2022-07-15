  • Botafogo volta a perder para o América-MG e está fora da Copa do Brasil
Eliminado

Botafogo volta a perder para o América-MG e está fora da Copa do Brasil

O adversário do América-MG nas quartas de final será definido em sorteio realizado na próxima terça-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Agência Estado

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 23:28

Pedrinho anotou um dos gols da vitória do América-MG sobre o Botafogo Crédito: Mourão Panda/América-MG
Apesar da campanha nas redes sociais com a "La Remontada", o Botafogo não conseguiu avançar na Copa do Brasil, já que voltou a perder para o América-MG nesta quinta-feira (14), desta vez por 2 a 0, no Engenhão, no Rio, pelo confronto de volta das quartas de final.
O Botafogo entrou em campo precisando de uma virada épica, já que havia perdido o confronto de ida, por 3 a 0, em Belo Horizonte. Já o América-MG jogou com o regulamento e aproveitou a pressão do adversário para aumentar ainda mais a vantagem e sair de campo com a classificação.
O adversário do América-MG nas quartas de final será definido em sorteio realizado na próxima terça-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os mineiros também garantiram premiação de R$ 3,9 milhões.

O JOGO

Com bola rolando, o Botafogo começou em ritmo acelerado e criou oportunidades de gol. A melhor delas aos nove minutos, quando Lucas Fernandes recebeu na entrada da área e finalizou forte, obrigando o goleiro Matheus Cavichioli buscar no ângulo esquerdo
O América-MG foi muito mais cauteloso, mas eficiente com a bola nos pés. Aos 14, Juninho cruzou da direita e Henrique Almeida cabeceou para ótima defesa de Gatito. Contudo, aos 21 minutos não teve jeito, quando Almeida chutou cruzado e Felipe Azevedo completou para as redes.
Com o placar agregado em 4 a 0 para o América-MG, o Botafogo se mostrou nervoso e tirou a paciência do seu torcedor nas arquibancadas. Melhor para os mineiros, que seguiram apostando nos contra-ataques e poderiam ter ampliado a vantagem se não fossem boas defesas de Gatito Fernández.
No segundo tempo, o nervoso Botafogo chegou a empatar a partida aos 13 minutos, quando Erison foi lançado, deu um chapéu no goleiro Cavichioli e mandou para as redes, porém, o lance foi revisado e anulado pela arbitragem, pois o atacante estava em posição irregular.
Assim como na etapa inicial, o América-MG foi efetivo quando teve a bola nos pés e ampliou o marcador aos 16, com Matheusinho puxando contra-ataque pela direita e tocando para Pedrinho. O jovem atacante finalizou da entrada da área e acertou o canto de Gatito.
O segundo gol do América-MG praticamente liquidou o confronto, que ficou menos interessante até o apito final. O América-MG não abandonou sua postura defensiva, enquanto o Botafogo seguiu no ataque como superação, apesar da falta de inspiração para reverter o caótico cenário. Nos minutos finais, o clima no Engenhão ficou bastante carregado, já que os torcedores não pouparam vaias e xingamentos ao cabisbaixo técnico Luís Castro.

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol
Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

