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Atobás na baía de Vitória Vitor Jubini
Fotojornalismo

Atobás fazem a festa em "pescaria" farta no mar de Vitória

Em bando, as aves, ótimas pescadores, se aproveitaram de cardumes de pequenos peixes nesta sexta-feira (3). Os registros, em detalhes, foram feitos pelo fotojornalista Vitor Jubini na região da Ilha do Boi

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em

03 fev 2023 às 20:12
Já há alguns dias, um bando de atobás tem chamado atenção na Baía de Vitória. Exímios mergulhadores, as aves se aproveitam da abundância de cardumes de pequenos peixinhos e realizam a pescaria, mas no lugar de anzóis, bicos.
Basta uma volta pela Ilha do Boi para constatar a habilidade dos pássaros para executar mergulhos precisos em busca do alimento precioso. O movimento de entrada na água lembra pequenos mísseis atingindo a superfície do mar. Confira neste ensaio fotográfico algumas imagens dos atobás em ação, em Vitória.
Atobás na baía de Vitória
Após o mergulho, é a hora de alçar voo mais uma vez para outra investida em busca de peixinhos Crédito: Vitor Jubini
Atobás na baía de Vitória
A preparação: antes dos rasantes, os pássaros monitoram o mar para encontrar os cardumes Crédito: Vitor Jubini
Atobás na baía de Vitória
No alvo: as aves mergulham em alta velocidade sem dar chances para os pequenos peixes Crédito: Vitor Jubini
Atobás na baía de Vitória
A observação é parte importante antes do mergulho em busca do alimento Crédito: Vitor Jubini
Atobás na baía de Vitória
Bico cheio: após mergulhar, o atobá sai com o alimento capturado e que será engolido em questão de segundos Crédito: Vitor Jubini

Atobás na baía de Vitória

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