Atobás fazem a festa em "pescaria" farta no mar de Vitória

Já há alguns dias, um bando de atobás tem chamado atenção na Baía de Vitória. Exímios mergulhadores, as aves se aproveitam da abundância de cardumes de pequenos peixinhos e realizam a pescaria, mas no lugar de anzóis, bicos.
Basta uma volta pela Ilha do Boi para constatar a habilidade dos pássaros para executar mergulhos precisos em busca do alimento precioso. O movimento de entrada na água lembra pequenos mísseis atingindo a superfície do mar. Confira neste ensaio fotográfico algumas imagens dos atobás em ação, em Vitória.