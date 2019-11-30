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  • Fotos: festão reúne o alto empresariado do ES em Vitória
Renata Rasseli

Fotos: festão reúne o alto empresariado do ES em Vitória

O Encontro da Indústria 2019 homenageou o secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa

Públicado em 

30 nov 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carlos da Costa e Léo de Castro Crédito: Alexandre Mendonça
Foi super prestigiado o Encontro da Indústria, que reuniu lideranças em solenidade de homenagens às personalidades industriais de destaque do ano, na noite de quinta-feira (28), no Le Buffet Master. O secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, foi  homenageado com a Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo. Franco Machado e Eduarda Buaiz receberam a Medalha do Mérito Empreendedor da Indústria; Gilmar Régio e Ricardo Augusto Pinto, ficaram com a Medalha do Mérito Sindical da Findes, e Walter de Sá Cavalcante Júnior recebeu a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Durante seu discurso, Carlos da Costa fez questão de cumprimentar primeiro os empresários, e, em seguida, os representantes do poder público. "São os empresários que movem o Brasil, por isso merecem ficar em primeiro". Elogiou ainda o movimento ES em Ação, sob a presidência de Fábio Brasileiro. "Esse movimento serve de modelo para todos os estados da federação", completou. 
Confira a galeria de fotos:

Encontro da Indústria 2019

As medalhas do Encontro da Indústria Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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