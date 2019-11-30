Fotos: festão reúne o alto empresariado do ES em Vitória

Foi super prestigiado o Encontro da Indústria, que reuniu lideranças em solenidade de homenagens às personalidades industriais de destaque do ano, na noite de quinta-feira (28), no Le Buffet Master. O secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, foi homenageado com a Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo. Franco Machado e Eduarda Buaiz receberam a Medalha do Mérito Empreendedor da Indústria; Gilmar Régio e Ricardo Augusto Pinto, ficaram com a Medalha do Mérito Sindical da Findes, e Walter de Sá Cavalcante Júnior recebeu a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI).