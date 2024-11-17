Suspeito de lançar bomba que feriu fotógrafo em final da Copa do Brasil é preso

BELO HORIZONTE - O homem suspeito de ter atirado uma bomba que atingiu um fotógrafo no jogo entre Atlético-MG e Flamengo, na partida de volta da final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, foi preso neste domingo (17).

A informação foi confirmada pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), que ocupa a chefia do Executivo mineiro na ausência de Romeu Zema (Novo), que está em viagem. A identidade do preso não foi divulgada.

Seguranças precisaram intervir para evitar invasão de torcedores ao campo na final Crédito: Jornal Nacional/Reprodução

O fotojornalista atingido é Nuremberg José Maria, 67, que teve alta hospitalar na última sexta (15). Ele fraturou três dedos e três ossos no peito do pé. Nas redes sociais, ele agradeceu às mensagens de apoio após o episódio.

"Graças a Deus estou de alta. Obrigado a todos pela força, pelo carinho e pelas mensagens de conforto. Deus abençoe a todos", disse o profissional autônomo após ter recebido alta.

Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta. — Professor Mateus (@ProfMateusMG) November 17, 2024

Por causa dos incidentes, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou na terça (12) a interdição da Arena MRV, estádio do Atlético-MG. O clube anunciou que vai recorrer da decisão, alegando que não teve direito de defesa.

A decisão exige que o Atlético-MG realize seus jogos como mandante em outro estádio e com portões fechados. Segundo o STJD, o clube deve comprovar a implementação de medidas de segurança para o estádio ser liberado.

O jogo da próxima quarta (20), contra o Botafogo, será na Arena Independência, estádio do América-MG, com portões fechados.

Em nota, o Atlético-MG lamentou o episódio e disse que vai trabalhar para a situação não se repetir. "Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Vamos implementar novas medidas, mais duras, para que isso não se repita dentro da nossa casa", afirmou Bruno Muzzi, CEO do clube.

Na quinta (14), o clube afirmou que identificou 21 torcedores envolvidos no episódio de violência do domingo passado, enquanto o nome de outros nove estava em "processo avançado de identificação". O nome dos suspeitos não foi divulgado.