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Desconvocados

Richarlison e Marquinhos são cortados por lesão e não jogam contra Marrocos

Desconvocação dos jogadores para o próximo amistoso foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste sábado (18)

Publicado em 19 de Março de 2023 às 09:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2023 às 09:46
Richarlison (d), do Brasil, comemora com Marquinhos após marcar o terceiro gol sobre a Coreia do Sul
Richarlison e Marquinhos foram cortados por lesão e não jogam contra Marrocos Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (18) a desconvocação de Marquinhos e Richarlison para o próximo amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março, no país adversário.
O zagueiro do Paris Saint Germain ainda está em fase de recuperação de uma lesão nos músculos abdominais, enquanto o camisa 9 do Tottenham precisou ser substituído em jogo válido pelo Campeonato Inglês na manhã deste sábado, diante do Southampton, e deixou o gramado chorando.
O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atacante não terá condições de jogar diante dos marroquinos.
O técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes, ainda estuda a convocação de dois atletas para suprir as ausências, mas a CBF não divulgo os possíveis nomes.
O duelo entre Brasil e Marrocos será disputado no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. A partida está marcada para o sábado (25), às 19 horas (de Brasília).
O grupo brasileiro vai se reunir a partir de segunda-feira (20). Serão cinco treinamentos antes do encontro com os marroquinos, quarto colocados na última Copa do Mundo, no Qatar.

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