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Corrida de rua

Primeira corrida católica de Vitória reúne fiéis e atletas na próxima segunda (12)

Programação inclui bênçãos aos participantes antes das largadas e apresentações musicais

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2026 às 15:04
Padre Diego Carvalho na orla de Camburi
Padre Diego Carvalho na orla de Camburi Divulgação/Passos de Maria

Fiéis e corredores de rua se reúnem no próximo dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, para a “Passos de Maria – Guiados pela Fé”, a Primeira Corrida Católica de Vitória. Realizado em três modalidades: caminhada (5 km), corrida (5 km) e corrida (10 km), o evento tem largadas a partir das 6h, no centro de Vitória e na Praça do Papa, com a expectativa de contar com 1.500 participantes.


Todos os percursos serão sinalizados e contarão com postos de hidratação a cada 2,5 km, apoio de trânsito e de segurança e suporte médico com ambulâncias ao longo da prova. A chegada das três modalidades será no bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, entre os quiosques Repique e Só na Brasa.


A programação inclui bênçãos aos participantes antes das largadas, apresentações musicais, com as bandas Just, Soul e Pá God, e missa campal após as provas, às 9h. A celebração marcará um dos principais momentos da Passos de Maria, promovida pela Paróquia São Camilo de Lellis no dia dedicado à padroeira do Brasil. 


A iniciativa pretende arrecadar recursos para viabilizar a expansão da paróquia, na Mata da Praia, e transformar a corrida em um momento de integração entre esporte, fé e comunidade. A proposta é incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, ao mesmo tempo em que promove valores como fraternidade, solidariedade e convivência.


A ideia surgiu durante a Romaria das Famílias, na última Festa da Penha, a partir de uma conversa entre um membro da paróquia e um seminarista. O projeto ganhou forma e chega à sua primeira edição tendo entre os corredores padres e seminaristas da Arquidiocese de Vitória.


O padre Diego Carvalho, da Paróquia São Camilo de Lellis, afirma que cada passo será uma oportunidade de vivenciar a fé, fortalecer os laços de comunidade e celebrar Nossa Senhora Aparecida. “A corrida foi pensada para acolher pessoas de diferentes idades e ritmos, mostrando que esporte, espiritualidade e convivência podem caminhar juntos”, ressalta.


As provas premiarão os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina e também atletas PCD com troféus. Além disso, todos os participantes que completarem o percurso receberão a Medalha Finisher Passos de Maria.


A entrega dos kits acontece nos dias 9 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e 10 de outubro, das 8h às 14h, na concessionária GWM, em Vitória. Na retirada, cada inscrito deverá doar um quilo de alimento não perecível para ser destinado ao Banco de Alimentos Herbert de Souza.

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