Zé Ricardo elogia o início de temporada de Ulisses na zaga do Vasco: 'Vem correspondendo'

Ao que parece, chegou mesmo a vez de Ulisses no Vasco. Aos 22 anos, o zagueiro chegou, na última quarta-feira, à décima partida como profissional e, pela primeira vez, jogou três jogos consecutivos. Pode até ser que seja poupado neste domingo para a estreia de Luis Cangá, mas está com moral com o técnico Zé Ricardo.- O Ulisses eu não posso nem falar que é um menino porque já está há três anos no profissional. Conversei com ele no início da temporada, quando nós nos apresentamos, e falei que chegou a hora de ele mostrar. Estamos com dificuldade de encontrar mais um ou dois zagueiros, e eu falei que essa era a oportunidade para ele - recordou o treinador, que emendou:

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- Ele vem correspondendo. Lógico que tem muito a melhorar, mas com a confiança que não só ele, mas muitos outros atletas têm recebido da comissão toda, ele vai ganhando condição: pode vestir a camisa titular do Vasco da Gama. Como sempre falo: a manutenção dele e de qualquer outro atleta vai depender do seu rendimento - reforçou Zé Ricardo.

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Ulisses tem formado a zaga titular do Cruz-Maltino com Anderson Conceição. Além deles e de Luis Cangá, os juniores Zé Vitor e Eric Pimentel estão compondo o grupo de zagueiros atualmente.

- Tomara que a gente consiga trazer outros jogadores para a posição para que ele se sinta realmente incomodado com outro jogador e consiga manter o nível de excelência nos treinamentos e nos jogos. É isso que a gente busca para todo mundo: uma disputa sadia - projetou o treinador.