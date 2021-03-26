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futebol

Zagueiro Luiz Otávio fala sobre chegada ao Bahia: 'Estou muito feliz'

Campeão brasileiro da Série B pela Chapecoense, o defensor é mais um reforço do Esquadrão de Aço para a temporada 2021...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:25
Crédito: Luiz Otávio é o sétimo reforço do Bahia na temporada (Divulgação: Bahia
Nesta sexta-feira (26), o zagueiro Luiz Otávio foi anunciado como novo reforço do Bahia. O defensor de 27 anos estava na Chapecoense, onde conquistou o Brasileirão da Série B em 2020. Além da equipe de Chapecó, Luiz Otávio já atuou pelo Mirassol-SP e Botafogo-SP. Ele comentou sobre a oportunidade de defender as cores do tricolor baiano.
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- Estou muito feliz pelo acerto com o Bahia. O clube evoluiu muito nos últimos anos em todos os quesitos é isso pesa na escolha, além da grandeza que a instituição representa no futebol brasileiro. Estou pronto para ajudar meus companheiros nos objetivos traçados pelo clube - disse o defensor.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA COPA DO NORDESTEAos 28 anos, Luiz Otávio é natural de Japeri-RJ, onde iniciou a carreira no São Cristóvão-RJ. Depois, defendeu Bonsucesso-RJ, Luverdense-MT, Mirassol-SP, Botafogo-SP e Chapecoense-SC, onde conquistou dois títulos estaduais e um Campeonato Brasileiro da Série B 2020, sendo eleito um dos melhores atletas da competição nacional.

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