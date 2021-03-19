Zagueiro Luiz Otávio em vias de ser oficializado pelo Bahia

Ao que tudo indica, o zagueiro Luiz Otávio, da Chapecoense, está apenas pelos trâmites burocráticos relacionados a exames médicos e assinatura contratual para ser efetivamente considerado como mais um reforço do Bahia para a temporada 2021.>Delicada: a situação do Bahia pensando no mata-mata do Baianão Além das informações de mercado, o próprio empresário do atleta, Luciano Couto, confirmou que houve acerto entre as partes onde não houve a necessidade do Esquadrão pagar uma taxa de transferência para o clube catarinense. Isso porque o próprio atleta se acertou com a diretoria da Chape pensando na rescisão do vínculo existente.