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futebol

Zagueiro Luiz Otávio em vias de ser oficializado pelo Bahia

Atleta que tem história bastante ligada a Chapecoense teve acerto revelado pelo próprio empresário...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 16:56
Crédito: Sirli Freitas/Chapecoense
Ao que tudo indica, o zagueiro Luiz Otávio, da Chapecoense, está apenas pelos trâmites burocráticos relacionados a exames médicos e assinatura contratual para ser efetivamente considerado como mais um reforço do Bahia para a temporada 2021.>Delicada: a situação do Bahia pensando no mata-mata do Baianão Além das informações de mercado, o próprio empresário do atleta, Luciano Couto, confirmou que houve acerto entre as partes onde não houve a necessidade do Esquadrão pagar uma taxa de transferência para o clube catarinense. Isso porque o próprio atleta se acertou com a diretoria da Chape pensando na rescisão do vínculo existente.
Segundo informação do diário 'Correio', a conclusão do negócio significa a realização de uma vontade do Bahia alimentada desde 2020, momento onde o clube tentou a primeira aproximação para viabilizar uma transferência.
Aos 28 anos de idade e revelado no Bangu, Luiz Otávio passou por Bonsucesso e Luverdense antes de iniciar sua trajetória no clube de Santa Catarina em duas passagens: a primeira entre 2017 e 2018 e a segunda na última temporada. Entre as duas oportunidades, ele defendeu times do interior de São Paulo como Botafogo-SP e Mirassol.

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