Zagueira do Flamengo projeta disputa do Brasileirão Sub-18

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 tem início para o Flamengo nesta quarta. O primeiro desafio das Meninas da Gávea será contra o Fortaleza, às 10h30, e a zagueira Carolina Pereira falou sobre a expectativa para o torneio.

- Nos preparamos muito para esse campeonato. Eu, minhas companheiras de time e toda a comissão técnica estamos confiantes e vamos dar tudo para levantarmos essa taça. Estou ansiosa para a temporada. Todo nosso esforço vai valer a pena - afirmou zagueira.Carolina - que hoje tem 18 anos - iniciou sua carreira no Flamengo em 2019, e tem se destacado. Em 2020, inclusive, foi convocada para atuar pelo time feminino principal do clube.

- Jogar no Flamengo sempre foi um sonho. É uma oportunidade única na vida de um atleta. O tratamento que recebo aqui, desde que cheguei, é muito bom. A estrutura que a Marinha nos proporciona é de excelência. Sou grata pelo o que fizeram e fazem por mim e meu objetivo é recompensar o time com vitórias e títulos importantes. Vestir a camisa do Mengão é muita responsabilidade e eu tenho a honra de poder vesti-la - finalizou.O Flamengo faz parte do Grupo E da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-18. Nesta etapa, disputada em Sorocaba, as 24 equipes se enfrentam em turno e returno dentro de cada um dos seis grupos. Ao final das rodadas, oito times avançam para a 2ª Fase, sendo os seis primeiros colocados, além dos dois melhores segundos.