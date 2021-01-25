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Zagueira do Flamengo projeta disputa do Brasileirão Sub-18

O Flamengo estreia na quarta-feira, contra o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que terá a primeira fase realizada em Sorocaba, em São Paulo...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:13
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 tem início para o Flamengo nesta quarta. O primeiro desafio das Meninas da Gávea será contra o Fortaleza, às 10h30, e a zagueira Carolina Pereira falou sobre a expectativa para o torneio.
- Nos preparamos muito para esse campeonato. Eu, minhas companheiras de time e toda a comissão técnica estamos confiantes e vamos dar tudo para levantarmos essa taça. Estou ansiosa para a temporada. Todo nosso esforço vai valer a pena - afirmou zagueira.Carolina - que hoje tem 18 anos - iniciou sua carreira no Flamengo em 2019, e tem se destacado. Em 2020, inclusive, foi convocada para atuar pelo time feminino principal do clube.
- Jogar no Flamengo sempre foi um sonho. É uma oportunidade única na vida de um atleta. O tratamento que recebo aqui, desde que cheguei, é muito bom. A estrutura que a Marinha nos proporciona é de excelência. Sou grata pelo o que fizeram e fazem por mim e meu objetivo é recompensar o time com vitórias e títulos importantes. Vestir a camisa do Mengão é muita responsabilidade e eu tenho a honra de poder vesti-la - finalizou.O Flamengo faz parte do Grupo E da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-18. Nesta etapa, disputada em Sorocaba, as 24 equipes se enfrentam em turno e returno dentro de cada um dos seis grupos. Ao final das rodadas, oito times avançam para a 2ª Fase, sendo os seis primeiros colocados, além dos dois melhores segundos.
A fase seguinte será disputada em Criciúma-SC e contará com quatro equipes divididas em dois grupos. As disputas serão realizadas em turno único. As semifinais e as finais acontecerão em partidas eliminatórias em jogos de ida e volta nos domínios das equipes classificadas.

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