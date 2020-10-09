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Zaga do Flamengo não é vazada após seis rodadas e chega a três 'clean sheets' no Brasileiro; veja números

Rubro-Negro deixou o jogo contra o Sport, na última quarta-feira, sem sofrer gol pela terceira vez neste Brasileirão; próximo desafio é contra o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 05:55

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo vai para o clássico diante do Vasco, neste sábado, em São Januário, com o objetivo de chegar à terceira vitória consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. E, além de encontrar um rival que recém-demitiu treinador (Ramon Menezes), o Rubro-Negro embarca na casa do Cruz-Maltino com a defesa em alta, já que o sistema de proteção não foi vazado depois de seis rodadas. Pelo Brasileirão, o último jogo em que o Fla havia saído de campo sem sofrer gols se deu em outra vitória: diante do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, dia 30 de agosto. Na ocasião, a zaga era composta por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, com Renê (improvisado) e Filipe Luís nas laterais.
Por falar em Rodrigo Caio, o zagueiro seguirá como desfalque do time de Domènec Torrent, uma vez que está a serviço da Seleção Brasileira (só retorna daqui a dois jogos, ficando ausente também do duelo contra o Goiás, dia 13).
A tendência é que Gustavo Henrique e Natan, que tiveram ótimas atuações contra o Sport, sejam mantidos no time titular. O Garoto do Ninho, aliás, pode ir para o seu quinto jogo consecutivo entre os 11, em meio à recente renovação contratual - até dezembro de 2024.
Ao todo, o Flamengo sofreu 15 gols em 13 partidas no Brasileiro. Contra o Sport, na noite da última quarta-feira, o time de Dome conseguiu o seu terceiro "clean sheet", saindo ileso do jogo - ou seja, sem ter a sua rede balançada. As outras partidas em que isso ocorreu foram: diante do Coritiba (vitória por 1 a 0, pela 3ª rodada) e contra o Santos, já citada, pela 6ª rodada.
Com disputa aberta no setor, tendo peças ainda não consolidadas (como Gustavo Henrique e Léo Pereira, reforços para 2020 mas que ainda não conquistaram a torcida) ou jovens da base em alta (Natan e Gabriel Noga, sobretudo), é de se esperar uma concorrência acirrada para a vaga de parceiro de Rodrigo Caio na zaga. Por ora, Natan indica estar um passo à frente.Em tempo: o jogo diante do Vasco será realizado às 17h deste sábado e abrirá a 15ª rodada do Brasileiro.
Veja todos os zagueiros utilizados pelo Flamengo neste Brasileirão:
Rodrigo Caio - 9 jogos (9 como titular)Léo Pereira - 7 jogos (todos como titular)Gustavo Henrique - 6 jogos (todos como titular)Natan - 3 jogos (todos como titular)Thuler - 2 jogos (ainda não foi titular)Gabriel Noga - 1 jogo (como titular)Otávio - 1 jogo (como titular)

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