Yony González deve ser o próximo reforço contratado pelo Ceará

Crédito: Divulgação/Los Angeles Galaxy

Jogador conhecido no futebol brasileiro por ter passado em Fluminense e Corinthians, o atacante colombiano Yony González parece estar bem perto de iniciar sua trajetória na terceira equipe diferente do Brasil, o Ceará. A informação vem do portal 'ge'. >A campanha do Vozão até aqui no Brasileirão da Série AComo o Vozão procura reforços para o sistema ofensivo, a situação do avante de 26 anos de idade que tem seus direitos ligados ao Benfica foi consultada e parece que tanto os clubes como também em relação e Yony e a diretoria do Ceará avançaram consideravelmente nas conversas.

Os termos da negociação onde o atleta chegaria por empréstimo incluiriam, também, uma cláusula onde o clube de Porangabussu se comprometeria a pagar parte dos vencimentos recebidos pelo jogador que tem passagens no currículo também por Envigado, Junior Barranquilla e seu último clube, o Los Angeles Galaxy.