Yony González deve ser o próximo reforço contratado pelo Ceará

Jogador conhecido no futebol brasileiro por ter passado em Fluminense e Corinthians, o atacante colombiano Yony González parece estar bem perto de iniciar sua trajetória na terceira equipe diferente do Brasil, o Ceará. A informação vem do portal 'ge'. >A campanha do Vozão até aqui no Brasileirão da Série AComo o Vozão procura reforços para o sistema ofensivo, a situação do avante de 26 anos de idade que tem seus direitos ligados ao Benfica foi consultada e parece que tanto os clubes como também em relação e Yony e a diretoria do Ceará avançaram consideravelmente nas conversas.
Os termos da negociação onde o atleta chegaria por empréstimo incluiriam, também, uma cláusula onde o clube de Porangabussu se comprometeria a pagar parte dos vencimentos recebidos pelo jogador que tem passagens no currículo também por Envigado, Junior Barranquilla e seu último clube, o Los Angeles Galaxy.
Assim, a expectativa é que a transação seja concluída nos próximos dias, porém com o Alvinegro aguardando para fazer o anúncio oficial somente quando concluída a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Torneio esse onde, vindo de duas derrotas seguidas (Athletico e Corinthians), o time dirigido por Guto Ferreira buscará sua recuperação no próximo dia 10 de fevereiro visitando no Morumbi o São Paulo.