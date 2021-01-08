Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Xavier, do Corinthians, desperta o interesse de clube árabe

Representantes do Al-Ain (SAU) entraram em contato com a diretoria corintiana, que não se animou com primeira investida...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 20:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Al-Ain, da Arábia Saudita, se mostrou interessado pelo meia Xavier, do Corinthians. Uma carta de interesse, assinada pelo diretor esportivo do clube árabe, David Platt, foi enviada à diretoria corintiana no dia 2 de janeiro, pela compra em definitivo do jogador por 750 mil euros (R$ 4,9 milhões).
Informações obtidas pelo LANCE! dão conta que o valor inicial não agradou a cúpula do Timão que definiu em 4 milhões de euros (R$ 26,4 milhões) o valor mínimo para negociar o jogador. O Al-Ain estaria disposto a aumentar a proposta para 1,8 milhão de euros (R$ 11,9 milhões).
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO contato foi feito diretamente ente os clubes, por meio de representantes. O jogador ainda não foi consultado sobre o desejo do mundo árabe e terá a palavra final, mesmo se o Corinthians aceitar prosseguir com o negócio.
Revelado pelas categorias de base da Portuguesa Santista e formado também pela Ponte Preta, o meia de 20 anos chegou ao Corinthians em 2019, mas teve a sua primeira chance entre os profissionais nesta temporada. Foram 14 jogos disputados, sendo 10 como titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados