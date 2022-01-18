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futebol

Wolverhampton tenta a contratação de Riqui Puig, meio-campista do Barcelona

Jogador de 22 anos está com pouco espaço no elenco comandado por Xavi Hernández e pode sair por empréstimo. Clube da Inglaterra tenta acordo com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 17:51

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:51

Com pouco espaço no elenco do Barcelona, o meio-campista Riqui Puig pode deixar o clube catalão nesta janela de transferências do inverno europeu. De acordo com informações da imprensa espanhola, o Wolverhampton, da Inglaterra, tenta a contratação do atleta.
Segundo o jornal "Sport", os Lobos tentaram a chegada do jovem de 22 anos anteriormente, mas Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona, barrou sua saída. A chegada de Xavi para o lugar do holandês não fez o meio-campista ganhar tanto espaço, o que pode fazer com Puig deixe a Catalunha.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
A intenção do clube inglês é contratar o camisa 6 por empréstimo até o fim da atual temporada, em junho, com a opção de compra, assim como o acordo que o Barcelona fez com o Aston Villa pela cessão de Philippe Coutinho. Riqui Puig tem contrato com a equipe blaugrana até o meio de 2023.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Formado em La Masia, a categoria de base do Barcelona, Puig chegou ao clube catalão com apenas 14 anos e fez sua estreia no time profissional em dezembro de 2018. Desde então, são 51 partidas, um gol e três assistências. Na atual temporada, foram 12 jogos (apenas dois como titular) e nenhum gol feito.
Crédito: Rotuladocomo'novoXavi'noiníciodacarreira,RiquiPuignuncaengrenoupeloBarcelona(Foto:PAUBARRENA/AFP

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