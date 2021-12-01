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Willian Farias fala em ano especial com o Coritiba após acesso para a Série A 2022

Volante destacou a luta do elenco para garantir a promoção para a elite do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 18:49

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:49

O volante Willian Farias, do Coritiba, um dos principais nomes do elenco, falou sobre o ano intenso que teve no clube paranaense em 2021. Feliz com tudo que aconteceu, o jogador destacou o trabalho forte que fez neste ano.- Foi um ano intenso e muito bom, um dos melhores da minha carreira neste meu retorno ao clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Essa temporada foi muito especial para mim e agradeço ao clube por isso.
De acordo com Farias, 2022 tem tudo para ser ainda melhor para o Coxa.
- A próxima temporada tem tudo para ser ainda mais especial para a torcida do Coritiba. Tenho certeza que 2022 será muito bom para todos.
Crédito: Foto:Divulgação/Coritiba

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