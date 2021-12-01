Willian Farias fala em ano especial com o Coritiba após acesso para a Série A 2022

O volante Willian Farias, do Coritiba, um dos principais nomes do elenco, falou sobre o ano intenso que teve no clube paranaense em 2021. Feliz com tudo que aconteceu, o jogador destacou o trabalho forte que fez neste ano.- Foi um ano intenso e muito bom, um dos melhores da minha carreira neste meu retorno ao clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Essa temporada foi muito especial para mim e agradeço ao clube por isso.