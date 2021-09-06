Willian está fora do jogo contra o Juventude e projeta estreia pelo Corinthians contra o Atlético-GO

Frustando as expectativas da torcida do Corinthians, Willian não fará a sua estreia pelo clube nesta terça-feira (7), contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda que tenha treinado com bola desde quinta-feira, o jogador entende que precisa de mais algumas sessões de treinamento para poder voltar a campo, já que, embora tenha feito toda a pré-temporada com o Arsenal, a fez separado do restante do elenco da equipe inglesa.

- Não vou para o jogo de amanhã ainda estou em processo de treinamento. No Arsenal treinava separado do grupo e ainda preciso de tempo para tá na melhor forma física e espero que no próximo final de semana esteja bem para jogar - disse o meia durante a entrevista coletiva de apresentação.

- Meu ultimo jogo oficial foi em maio, já faz quatro meses que não jogo 90 minutos, só vinha treinando depois disso, iniciei a pré-temporada e continuar os treinamentos, treinar forte e bem e o ritmo de jogo a gente e consegue durante os jogos, entrando atuando desde o início, Espero ganhar a melhor forma o mais rápido possível - disse o novo camisa 10 corintiano.