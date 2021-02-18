AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Willian Arão tem 'chance mínima' de enfrentar o Internacional no domingo

Após participar do treino desta quinta-feira, volante do Flamengo escorregou no banheiro de sua residência, ao tomar banho, e sofreu uma fratura em um dos dedos do pé direito...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 20:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A notícia de que Willian Arão sofreu um acidente doméstico e teve uma fratura em um dos dedos do pé direito, obviamente, foi muito lamentada no departamento de futebol do Flamengo como um todo. O clube, que confirmou a lesão, não deu maiores informações sobre a recuperação do atleta, mas, segundo o LANCE! apurou, as chances do volante estar em campo no próximo domingo, contra o Internacional no Maracanã, são mínimas. O jogo é às 16h.
Após participar da atividade desta quinta, no Ninho do Urubu com o elenco, Willian Arão fraturou um dos dedos do pé ao escorregar no banheiro de sua casa, ao tomar banho. Os depoimentos de quem viu o no hospital, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, era de que a chateação do camisa 5 era "muito visível". Para o grupo e a comissão técnica, a lamentação se dá pelo bom momento que o camisa 5 se encontrava. Um dos líderes técnicos e pelo tempo de casa, Arão foi improvisado por Rogério Ceni na defesa e deu conta do recado. Seu deslocamento para a zaga ainda deu oportunidade para Diego entrar no meio de campo, e o setor ofensivo também apresentou melhora em certos aspectos.
Já para Arão, a chateação se dá por conta do período decisivo do Brasileirão. No domingo, o Flamengo, vice-líder, recebe o líder Internacional - que, caso vença no Maracanã, garantirá o título. O Rubro-Negro, por sua vez, precisa de duas vitórias para ser campeão sem depender de outros resultados. Na rodada final, em 25 de fevereiro, o time de Rogério Ceni visitará o São Paulo no Morumbi.
Willian Arão está sob os cuidados do departamento médico rubro-negro e seguirá assim, com avaliações diárias, até o fim do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão plenária do STF
STF entra em recesso e decisões de impacto ficam para o segundo semestre
Moradoes do bairro São Jorge, na Grande São Pedro, assistem ao jogo do Brasil contra o Japão
Cenas da Copa: o ritmo das ruas em dia de jogo do Brasil
Imagem de destaque
Matemático 'guru das Copas' errou: Brasil elimina Japão e contraria 'previsão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados