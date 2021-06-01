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Willian Arão se vê em condições de ser convocado para a Seleção: 'Tanto como zagueiro como volante'

Em entrevista, camisa 5 do Flamengo também comentou a respeito da atual fase do clube: 'Se a gente estiver no melhor nível, acho que a gente ganha de qualquer time do Brasil'...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 12:38

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:38

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Com 300 jogos recém-completados pelo Flamengo, Willian Arão vive uma fase polivalente e de bom rendimento pelo time de Rogério Ceni, onde atualmente exerce a função de zagueiro. O camisa 5, aliás, comentou a respeito do seu momento atual e externou que se vê em condições de ser convocado para a Seleção Brasileira, seja para atuar na zaga ou no meio, o seu setor de origem.- Nas duas funções eu acho que tenho condições de representar a Seleção Brasileira. Em 2019, na minha opinião, metade do time, se não todo ele, poderia estar na Seleção, porque estávamos vivendo um momento ótimo. E na Europa é normal. São oito jogadores do Real Madrid para a seleção espanhola, oito do Barcelona para seleção espanhola - disse Arão, em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", do canal "SporTV", emendando:
- Mas, no Brasil, não sei, talvez seja impossível convocar seis, sete caras do mesmo time para a Seleção, mas eu acredito que tenho chance, tanto como zagueiro como volante. Você citou Real Madrid, Barcelona, eu mesmo citei, e o Flamengo não perde para nenhum deles, porque a gente está disputando um campeonato de altíssimo nível, contra grande jogadores.
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Willian Arão também comentou a respeito da hegemonia almejada pelo Flamengo no cenário nacional. Para o jogador de 29 anos, o Rubro-Negro "ganha de qualquer time do Brasil", mas com uma condição:
- Essa distância (para os outros clubes) é de acordo com o que a gente apresenta. Eu acredito que nós somos o melhor time do Brasil. Se a gente estiver no nosso melhor nível, eu acho que a gente ganha de qualquer time do Brasil. Mas, os outros times estudam o nosso time cada vez mais, e criam cada vez mais dificuldades. Eu acredito que o Atlético-MG vem fazendo boa campanha, o Palmeiras foi campeão de torneios importantes ultimamente, o São Paulo tem feito boas partidas... Eu colocaria esses três times (na disputa pelo Brasileiro).
+ Veja a tabela completa do Brasileirão 2021
Com oitos atletas convocados na Data Fifa, o Fla ficará um período sem jogos e só voltará a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira (2).

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